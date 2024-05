Villa dei Pini-Gruppo KOS: “Tecnologia, sicurezza e qualità per i nostri pazienti”

Nuova fase di sviluppo per Villa dei Pini – Gruppo KOS: un potenziamento che punta ad accrescere ulteriormente la qualità assistenziale e ad ampliare i servizi per il territorio, in cui la Casa di Cura è una realtà sanitaria di riferimento. In ordine cronologico, la novità più recente è quella che riguarda il reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che è stato profondamente rinnovato sia negli ambienti che nella dotazione tecnologica all’avanguardia.

Una delle due sale endoscopiche con strumentazione all'avanguardia

Gli spazi sono stati riorganizzati e ampliati con le novità di due sale endoscopiche e locali di preparazione e risveglio pazienti (per un totale di 250 metri quadrati). E poi strumentazioni di ultima generazione per incrementare livello e qualità delle prestazioni, sicurezza e comfort per i pazienti. Un investimento da oltre 500 mila euro.

Una delle due sale endoscopiche con strumentazione all'avanguardia

“Con questa dotazione tecnologica che include gastroscopi e colonscopi di ultima generazione – dice Alberto Damiani, responsabile del servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Villa Pini – abbiamo raggiunto una qualità diagnostica di estrema precisione che potrà consentire di intercettare precocemente situazioni patologiche potenzialmente critiche. Molto importante anche la dotazione di sale dedicate alla preparazione ed al risveglio da sedazioni leggere e profonde”.

La sala per il risveglio da sedazione

La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Villa Pini è un servizio storico del territorio e, solo lo scorso anno, ha seguito oltre 3.600 pazienti.

La confortevole sala di attesa per i pazienti

“Infine – conclude Damiani – è in fase di avvio anche un’altra importante novità nella nostra offerta diagnostica: l’ecoendoscopia per la diagnostica pancreatica e delle lesioni sottomucose”. “Con questo intervento – dice Gianni Genga, Direttore sanitario della casa di cura – si va ad implementare la possibilità di presa in carico di chi ha problematiche gastroenterologiche, attraverso le possibili sinergie con la chirurgia generale, con l’istologia e l’anatomia patologica; servizio quest’ultimo che è anche in grado di assicurare tempi di refertazione brevi negli esami istologici, in un settore in cui le tempistiche sono un aspetto fondamentale per un’efficace diagnosi e cura”.

L'equipe e il personale di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva

----------------------

Gruppo KOS: “Investiamo su prestazioni, tecnologie e personale” L’amministratrice delegata Sanatrix Gestioni e direttrice generale della riabilitazione e psichiatria del Gruppo KOS, Laura Benedetto, contestualizza la linea di azione del Gruppo KOS, cui appartiene Villa dei Pini: “Il nostro obiettivo è accrescere sempre più la qualità assistenziale e dare servizi a 360 gradi al paziente. Per questo stiamo investendo in Villa dei Pini, in prestazioni, tecnologie e personale. E il potenziamento della gastroenterologia è uno degli esempi, perché lo sviluppo della casa di cura non si fermerà qui: nei prossimi mesi avremo modo di presentare altre novità finalizzate a coprire un numero sempre crescente di bisogni assistenziali della popolazione, residente e non”. KOS è un primario gruppo sanitario italiano che opera nell’assistenza socio-sanitaria, nella psichiatria, nella riabilitazione, nella diagnostica e nella medicina per acuti. Il Gruppo gestisce circa 170 strutture con oltre 13.000 posti letto e opera in Italia e in Germania con 13.300 dipendenti e collaboratori. KOS, in particolare, è presente in 11 regioni italiane dove gestisce oltre 120 strutture: 60 residenze sanitarie assistenziali (RSA), 20 centri psichiatrici, 15 centri di riabilitazione, 28 centri ambulatoriali e, appunto, la Casa di Cura Villa dei Pini.