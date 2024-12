Tuscan Excelsia: Tradizione e Innovazione nel Catering

A consolidare questa reputazione contribuiscono realtà straordinarie come Tuscan Excelsia. Questa azienda, nata dall’ingegno imprenditoriale di Paolo Provvedi, rappresenta l’evoluzione di una storica salsamenteria situata nel quartiere Bellariva. Ciò che un tempo era una bottega gourmet a conduzione familiare è oggi un colosso del catering di lusso, capace di portare i sapori autentici della cucina toscana in eventi esclusivi in Italia e all’estero.

“Abbiamo iniziato nel 1986,” ricorda Provvedi, “quando le nostre clienti ci chiedevano di ricevere direttamente a casa i piatti pronti che preparavamo nel nostro laboratorio.” All’epoca, l’idea di catering era ancora poco diffusa, ma grazie all’intuizione e alla determinazione, l’attività si è rapidamente espansa. Nel 1998, l’azienda ha fatto il salto di qualità trasferendosi in una sede più ampia, dotata di un laboratorio all’avanguardia, e ha iniziato a collaborare con mercati internazionali, consolidando la sua reputazione.

Un Catering Su Misura

L’incontro tra Paolo Provvedi e Filippo Becagli, esperto di banqueting con una vasta esperienza, ha segnato un nuovo capitolo per Tuscan Excelsia. Nel 2012, i due hanno dato vita a una realtà che si distingue per la sua capacità di offrire servizi su misura. “Ci consideriamo artigiani del catering,” sottolinea Provvedi. “Ogni evento è come un abito sartoriale: unico, curato nei minimi dettagli e modellato sulle esigenze specifiche del cliente.”

La proposta culinaria di Tuscan Excelsia si basa su un mix sapiente di tradizione e innovazione. Dai grandi classici della cucina toscana, come la fiorentina e i tortelli mugellani conditi con una salsa unica a base di alloro, pepe e vino rosso, alle creazioni innovative come finger food reinterpretati con ingredienti della tradizione povera. Tra le idee più apprezzate, spiccano la ribollita e la pappa al pomodoro servite in mini pagnottine, una soluzione che unisce praticità e gusto, e dolci innovativi realizzati con il pane toscano. Inoltre, ogni piatto è accompagnato da un’attenta selezione di vini locali, scelti per esaltare al meglio i sapori della cucina toscana, creando un’esperienza gastronomica completa e appagante.

Eventi Iconici e Internazionali

Nel corso degli anni, Tuscan Excelsia ha curato eventi memorabili, lasciando un segno indelebile nel settore del catering di lusso. Tra questi, il sontuoso banchetto organizzato dopo la sfilata di moda di Hugo Boss al Forte Belvedere di Firenze. L’evento ha visto la partecipazione di oltre tremila ospiti, accolti in un’atmosfera di pura magia grazie a scenografie spettacolari e alla creatività del team. Non meno straordinario il buffet realizzato per l’apertura del nuovo stabilimento di Ermanno Scervino: un tavolo luminoso lungo 50 metri ha fatto da cornice a centinaia di finger food ispirati a uno stile minimal e geometrico.

Ma l’ambizione di Tuscan Excelsia non si ferma ai confini nazionali. L’azienda ha portato i sapori autentici della Toscana in Giappone, partecipando a un progetto di gemellaggio tra Firenze e Kyoto. Per una settimana, chef e professionisti hanno collaborato con colleghi giapponesi, creando un ponte culturale attraverso la cucina. Gli eventi si sono svolti nei locali più prestigiosi di Kyoto, dove le specialità toscane sono state reinterpretate per stupire un pubblico internazionale. Questa esperienza ha permesso all’azienda di confrontarsi con nuove sfide, come adattare le ricette tradizionali alle aspettative di un pubblico cosmopolita, senza perdere l’identità che caratterizza la cucina toscana.

La Filosofia del Successo

Dietro ogni grande successo c’è sempre una storia di determinazione e sacrificio. Paolo Provvedi, con umiltà, ripercorre i suoi inizi: “Ho cominciato consegnando cibo a domicilio e lavando piatti. Ogni esperienza, anche la più semplice, è stata fondamentale per costruire ciò che Tuscan Excelsia è oggi.”

L’azienda, infatti, non si limita a offrire un servizio, ma punta a creare esperienze indimenticabili. Ogni evento è concepito come un viaggio attraverso i sapori, in cui ogni dettaglio, dagli allestimenti alla presentazione dei piatti, è pensato per stupire e coinvolgere. La cura per i dettagli non si limita alla gastronomia: gli allestimenti scenografici, realizzati in luoghi iconici, contribuiscono a creare un’atmosfera unica e indimenticabile. “La nostra missione è combinare tradizione e innovazione,” conclude Provvedi, “e puntare sempre alla perfezione, valorizzando i dettagli che fanno la differenza.”

Oggi, Tuscan Excelsia è un punto di riferimento per chi desidera un catering che unisca qualità, creatività e professionalità. Firenze, con la sua ricchezza culturale e gastronomica, trova in questa azienda un ambasciatore capace di esportare nel mondo i sapori, i profumi e lo stile che rendono unica la sua tradizione. Con una filosofia che guarda al futuro senza dimenticare le radici, Tuscan Excelsia continua a innovare, dimostrando che l’eccellenza nasce dall’equilibrio tra passato e presente.

