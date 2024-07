“Te mi piaci poco”: la “Banda degli Omini”, la Vecchietta, il “Figlio della Iena”

Un trailer e quattro spot in puro vernacolo aretino, con un cast di attori straordinari e inattesi e sorprendenti talenti a fare da coprotagonisti per una trama che, giocando sulla potenza dell'ironia, intende diffondere un messaggio di enorme rilevanza sociale, ovvero quello della prevenzione alle truffe agli anziani. E' la “banda degli omini” della campagna “Te me piaci poco” ideata e realizzata da Comune di Arezzo, Prefettura e Polizia municipale e finalizzata al contrasto ad uno degli illeciti più odiosi perpetrati da persone senza scrupoli a discapito delle categorie più fragili. Una banda sgangherata, atipica ed esilarante composta dalla Mente, dall' “omino” della luce, da quello della mutua e da quello del “gasse” che in tre dei quattro mini-episodi dei quali si compone il progetto tentano di aggirare la “vecchietta”: riuscirà la banda degli omini a truffare la nostra vecchietta? Guarda tutti gli episodi per scoprire come fa a finire.

Un'interpretazione da Oscar per Tiziano, Paolo, Alessio e Guglielmo, i quattro attori della Poti Pictures, la prima casa cinematografica sociale impegnata nel mondo della diversa abilità, e una strepitosa interpretazione della signora Clara Fabbri e del Comandante della Polizia Municipale di Arezzo Aldo Poponcini, la prima nei panni della “vecchietta”, il secondo in quelli di se stesso.

Obiettivo, far diventare virali i cinque video, già pubblicati su tutti i canali social del Comune di Arezzo, YouTube e Facebook, sul canale WhatsApp e sul sito istituzionale, e coinvolgere il maggior numero possibile di pubblico di ogni età al fine di diffondere in maniera capillare il prezioso messaggio di attenzione che contengono, affinché arrivi forte e chiaro a tutti i cittadini. Una campagna “speciale” e di sicuro successo.

