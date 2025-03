Sei un’azienda di confezione o un maglificio pronto a crescere?

Abbiamo una proposta interessante per te! Cafissi SPA, il prestigioso gruppo tessile con sede a Prato e attivo dal 1951, è alla ricerca di partner strategici per potenziare la propria divisione di confezionamento capi d’abbigliamento. Il nostro obiettivo è quello di creare solidi legami con aziende nel settore della confezione, maglieria e sportswear, formando così un gruppo produttivo e commerciale robusto e flessibile. Insieme, possiamo affrontare le sfide del futuro e adattarci rapidamente ai continui cambiamenti del settore in un mercato sempre più competitivo. Hai l’azienda giusta per questa avventura? Parliamone! Scopriamo insieme le opportunità di collaborazione che ci aspettano.

Per contatti diretti, scrivi a Sara Parretti: [email protected].

Non vediamo l’ora di conoscerti!

Cafissi SPA

Via della Fattoria 4 Tavola, Prato (PO), Italy

ph +39 (0) 574 66591

[email protected]

www.cafissi.it