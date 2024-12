Romagna. E’qui la festa! Le festività natalizie si colorano di magia

"Romagna. E' qui la festa!", è il richiamo ideato da Claudio Cecchetto che scandisce l'arrivo delle festività di Natale e Capodanno nelle città e nei piccoli borghi romagnoli. Un evento diffuso, che si estende e si sviluppa lungo gli oltre 110 Km di costa, nelle città d’arte e nei piccoli paesi dell’entroterra.

Una maratona di magia ed emozioni che attraversa il territorio, con più di 100 eventi di vario tipo e adatti a tutti: giovani, famiglie, bambini, amanti dell’arte, appassionati di musica. Da non perdere i tradizionali mercatini per chi è alla ricerca di idee regalo, le terme e i centri benessere per chi ama il relax, i sentieri o le camminate sulla spiaggia per chi preferisce lo sport, i presepi artigianali, le mostre d’arte e le illuminazioni dei monumenti per chi subisce il fascino dell’arte.

Tradizione e innovazione si intrecciano per un Natale che sa regalare emozioni.

Bellaria

Da un lato all'altro della Romagna spuntano le piste di pattinaggio ‘vista mare’ o immerse nei centri storici per magiche evoluzioni sul ghiaccio: dal porto di Rimini a Riccione, da Cattolica a Misano, da Forlì a Ravenna fino a Ferrara, scivolando via leggeri in un'atmosfera sfavillante. A fare da cornice sono i villaggi di Natale dove ristorarsi per una cioccolata calda e dolciumi, o dove trovare un’idea originale tra le mille proposte degli artigiani locali.

Milano Marittima

Spazio anche all'incanto dei presepi. In Romagna ce ne sono di tutti i tipi: da quelli di sabbia a due passi dal mare (Rimini e Bellaria Igea-Marina), al presepe in grotta sotto le antiche mura di Bertinoro, alle "Vie dei presepi" di Corniolo o al “Paese dei Presepi” a Portico di Romagna, fino alle fedeli rappresentazioni dei presepi viventi di Pennabilli e Montefiore Conca. Assolutamente da non perdere quelli galleggianti: a Cesenatico, proposto dalla Marineria lungo le banchine del porto canale, o a Comacchio dove è possibile ammirarli sotto le arcate dei ponti e lungo i canali, creando un percorso che invita a scoprire le meraviglie di questa città sull’acqua. A Cervia merita sicuramente una visita il presepe di sale a grandezza naturale.

Non mancano gli appuntamenti con l’arte e la cultura, tra mostre e visite guidate nei centri storici delle città. Tra questi il Museo Byron all’interno di Palazzo Guiccioli, a Ravenna. Un percorso dedicato al poeta che ne attraversa la vita e le opere, grazie ad apparati multimediali immersivi e all’esposizione di preziose edizioni originali.

Un Natale unico e indimenticabile, quello romagnolo!