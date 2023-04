Parco Nazionale delle Cinque Terre: nei ponti festivi sentiero Verde Azzurro a senso unico da Monterosso a Vernazza

Il Parco nazionale delle Cinque Terre, con un mix di natura, bellezza e forte cultura identitaria, è tra le mete predilette dei viaggiatori di tutto il mondo.

A confermarlo l’elevato numero di presenze registrate in occasione dell’ultimo ponte pasquale, in particolare sulla ricca rete escursionistica monitorata costantemente dal Parco attraverso i contapersone distribuiti capillarmente in tutta l’area protetta.

Numeri destinati a replicarsi nelle prossime festività anche sul celebre Sentiero Verde Azzurro, percorso affacciato sul mare ma con caratteristiche di montagna per dislivelli e verticalità, e collegamento di costa tra i borghi di Monterosso, Vernazza e Corniglia.

Osservato speciale, il tratto Monterosso-Vernazza, dove ripide scalinate in pietra e passaggi strettissimi possono rappresentare fattori di rischio per i camminatori e causa di ingorghi in coincidenza di flussi elevati, deludendo l’aspettativa di trascorre una piacevole giornata di trekking su questo cammino sospeso tra macchia mediterranea e falesie terrazzate a vite a picco sul mare.

Nei giorni clou dei ponti della Liberazione, del Primo Maggio e della Repubblica, l’Ente Parco mette a punto iniziative mirate alla gestione dei flussi sulla propria rete escursionistica adottando, tra le misure, il senso unico obbligato da Monterosso a Vernazza, già a partire dal 22 e fino al 25 aprile, e nelle sole fasce orarie dalle 10 alle 14.

Nel rispetto della fragilità e della godibilità dei luoghi, l’iniziativa nasce dalla duplice esigenza di rafforzare il controllo delle presenze in un’ottica di sicurezza regolando gli accessi al tratto e consentire una maggiore efficacia degli interventi in caso di infortuni.

L’Informazione ai visitatori è garantita dal coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nell’accoglienza e nel controllo sulla rete escursionistica, anche per veicolare un approccio consapevole al trekking, con abbigliamento e calzature adeguate, attraverso presidi diffusi diretti dal Parco: in occasione dei ponti dunque, presenza rafforzata delle donne e degli uomini del Reparto Carabinieri Parco Cinque Terre Parco, delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia della Spezia, dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, del CAI e del Soccorso Alpino e degli addetti del Parco al presidio sui sentieri del Consorzio ATI 5 Terre.

Sull’altro tratto del sentiero Verde Azzurro, da Corniglia a Vernazza, invece la percorrenza sarà consentita in entrambe le direzioni, così come su tutta la rete sentieristica del Parco che conta circa 130 km di percorsi di costa, mezzacosta e crinale e relativi collegamenti verticali, altrettanto suggestivi: una vera e propria porta di accesso al mosaico di bellezze paesaggistiche e naturalistiche dell’area protetta, da affrontare con consapevolezza delle proprie capacità, abbigliamento adeguato e rispetto degli habitat e del lavoro dei contadini.

Per scoprire l’offerta di itinerari e le informazioni aggiornate in tempo reale sulla percorribilità della rete escursionistica del Parco, consultare la web app al link mappe.parconazionale5terre.it e il sito www.parconazionale5terre.it