Oltre 260 presenze per la cena benefica 'Insieme sotto le Stelle' Volontari e sostenitori a fianco di Spalti nella lotta alla Sla

Una splendida serata all’insegna della solidarietà si è svolta anche quest’anno al Parco Puccini Bonacchi di Capostrada per la cena benefica “Insieme sotto le Stelle”.

Un momento fondamentale per aiutare l’Associazione Spalti nel proprio percorso di erogazione di servizi a sostegno dei malati di SLA. Oltre 260 le persone presenti a sostenere l’impegno sociale e la voglia di potenziare i servizi dell’associazione. Servizi che vengono erogati gratuitamente da 14 anni su tutta la Toscana, compresa l’Isola d’Elba. Un sostegno fondamentale per dare supporto e conforto sia ai malati che alle loro famiglie che si trovano ad affrontare una dura battaglia contro una patologia feroce. Fondamentale il ruolo dei volontari, con il contributo di “Capostrada sotto le Stelle ”e l'immancabile e fondamentale supporto della Macelleria Sauro Vettori. Un ringraziamento a Rossano e alla Aldo Band 3310 per l’accompagnamento musicale durante la serata, e ai proprietari del Parco Puccini Bonacchi che hanno concesso la splendida “location”.

“Come sempre è stato un momento speciale - spiegano dall’associazione -, un ritrovo all’insegna della solidarietà e della voglia di stare insieme per un obiettivo comune: fare del bene. Vedere tanto entusiasmo intorno a noi ci riempie il cuore, ci dà la forza per mettere in campo sempre più servizi in favore delle persone che devono affrontare un percorso difficile con la malattia”.

Nata nel 2011, l'associazione può contare su circa 40 volontari, e ha una media di oltre 500 interventi ogni anno. Un servizio completamente gratuito che non richiede nemmeno il pagamento di tessera associativa o l’obbligo di iscrizione alla Onlus. Tutto questo per portare avanti il nostro progetto “Abitare con la SLA” che vede l’impiego costante di professionisti, altamente formati e specializzati nella gestione di pazienti con la SLA. Oltre a logopedisti e infermieri, e all'assistenza per ogni tipologia di pratica amministrativa e burocratica. “Sappiamo che al momento non c’è una cura per la SLA, ed è per questo che cerchiamo di migliorare il più possibile la condizione di vita delle persone affette da questa patologia – proseguono da Spalti -.

La cena di Spalti

Il nostro obiettivo è di essere presenti il più possibile nelle case delle famiglie toscane ed essere coinvolti ancor di più nella collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie”.

A continuo sostegno del nostro operato, vi diamo appuntamento con le nostre iniziative, ormai consolidate da anni: martedì 13 settembre al Circolo Tennis Club di Agliana dove verrà organizzata la cena di beneficenza per la raccolta fondi. Il 26 ottobre a Montecatini Terme è in programma lo show “Metti una sera contro la SLA”, una serata che portiamo avanti da14 anni in cui gli artisti si esibiscono gratuitamente per aiutare le attività dell’associazione. A presentare sarà anche quest’anno Graziani Salvadori. “Lavoriamo con tenacia e costanza affinché sia possibile raggiungere più persone, la nostra presenza e vicinanza alle famiglie può fare veramente un’enorme differenza” concludono dall'associazione. Spalti è presente sul web e su tutti i canali social. In alternativa, è a disposizione il numero telefonico 329/6890286 o l'indirizzo mail [email protected],