La “Festa del Tulipano” di Castiglione del Lago compie 55 anni e varca i confini nazionali dedicando i suoi celebri carri allegorici, ricoperti da un milione di petali, alla “grandezza” dei piccoli Stati

Città del Vaticano con la sua spiritualità nell’anno del Giubileo; il Principato di Monaco con il suo fascino e la sua eleganza; la Repubblica di San Marino con la sua orgogliosa indipendenza; infine l’isola di Malta con la sua resistenza in mezzo al mare. Sarà la “grandezza” di quattro piccoli Stati a caratterizzare l’edizione numero 55 della “Festa del Tulipano” di Castiglione del Lago, la “perla del Trasimeno”, in programma dal 24 aprile al 3 maggio con un fitto cartellone di momenti culturali, aggregativi ed enogastronomici. Su tutti le tre sfilate dei carri allegorici, ricoperti interamente da oltre un milione di petali di tulipano incollati sulle strutture semoventi in cartapesta, ferro e legno e dedicati appunto ai quattro piccoli Stati, che si svolgeranno nei pomeriggi del 25 e 27 aprile (dalle 14.30 alle 18) e nella versione notturna (dalle 21 alle 23.30) sabato 3 maggio in un parallelismo evidente con la storia e le caratteristiche geografiche, culturali e sociali della cittadina che si affaccia sul bacino lacustre umbro.

Festa del Tulipano

Come questi piccoli gioielli indipendenti, infatti, hanno saputo scrivere pagine straordinarie nei secoli, dimostrando che la grandezza non è una questione di dimensioni, ma di valori, eredità e capacità di lasciare un segno nel mondo, così Castiglione del Lago si accomuna ad essi per la propria identità forte, la capacità di mantenere vivo il valore della propria comunità grazie a quel forte senso di appartenenza e di identità condivisa espresso alla perfezione dall’associazione “Eventi Castiglione del Lago” che con i sacrifici e la maestria dei suoi 150 volontari organizza la festa di primavera ormai celebre in tutto il mondo.

Oltre alle attesissime parate, l’offerta alle migliaia di turisti, visitatori e curiosi attesi nei dieci giorni dell’evento vedrà in programma il “Giardino dei Tulipani”, uno spettacolo botanico unico di grande impatto visivo in piazza Dante Alighieri; il mercatino “Fiori e Passioni” (25-26-27 aprile e 1° maggio) che animerà il borgo con fiori, artigianato e profumi, trasformando la stessa piazza in un vivace percorso tra eccellenze florovivaistiche, creazioni artigianali e atmosfere primaverili; la grande Ruota panoramica per grandi e piccini che si affaccia sul Lago Trasimeno; l’iniziativa “Vetrine, Piazzette e Balconi Fioriti”, che renderà protagonisti cittadini e attività commerciali con le proprie opere d’arte floreali.

Festa del Tulipano

Infine i tanti spazi dedicati al gusto, a cominciare dalla confermatissima “Taverna del Tulipano” nello scenario incantato dei giardini della Rocca Medievale con i prodotti tipici del territorio; la quinta edizione del “Trasimeno Rosé Festival”, in collaborazione con il Consorzio Tutela vini Colli del Trasimeno, dedicato all’esaltazione delle specifiche produzioni vinicole; l’esordio della rassegna “Calici e Tulipani” (solo dal 30 aprile al 2 maggio), un percorso di degustazione enogastronomica che esalta i vini del Trasimeno in collaborazione oltre che con lo stesso Consorzio anche con “La Strada del Vino Colli del Trasimeno”, l’Università dei Sapori e Confcommercio Umbria-Trasimeno. Insomma, una manifestazione per tutti i gusti che ancora una volta proietterà Castiglione del Lago tra i centri umbri maggiormente attrattivi, con un respiro sempre più internazionale.

