Mutuo Green, cos’è e quali sono i vantaggi

Perché e che cos’è il Mutuo Green Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata una priorità in molti ambiti della nostra vita, compreso quello finanziario. Sempre più persone, infatti, scelgono soluzioni abitative che rispettano l’ambiente e riducono i consumi energetici. In questo contesto nasce il mutuo green, un finanziamento pensato per chi vuole acquistare o ristrutturare un immobile ad alta efficienza energetica. Complici le direttive europee sulla transizione ecologica e l’aumento della sensibilità verso i temi ambientali, anche in Italia i mutui green stanno guadagnando terreno, offrendo vantaggi concreti a privati cittadini e operatori del settore edilizio. Il mutuo green è un prestito ipotecario pensato per chi investe in immobili sostenibili. Le banche premiano chi acquista case in alta classe energetica (come A o superiore) oppure ristruttura un’abitazione per migliorarne l’ef cienza. Come? Con tassi d’interesse ridotti, spese accessorie più leggere e talvolta bonus aggiuntivi. L’obiettivo è duplice: promuovere la costruzione e il recupero di immobili più “verdi” e sostenere l’impegno verso un futuro a basse emissioni. Finalità Le nalità per cui si può richiedere un mutuo green sono molteplici, tra cui: • Acquisto di un’abitazione nuova già in classe energetica A o superiore • Acquisto con ristrutturazione, per portare l’immobile ad almeno due classi energetiche superiori (es. da D a B) • Ristrutturazione dell’immobile per migliorarne l’ef cienza energetica • Installazione di impianti a energia rinnovabile: pannelli solari, pompe di calore, impianti geotermici, ecc. • Acquisto di immobili NZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè edi ci a energia quasi zero L’importante è che, al termine dei lavori o in fase di acquisto, l’immobile rientri almeno nella classe energetica B.

Lo Studio Battezzati

Requisiti a. Requisiti dell’immobile • Deve appartenere a una classe energetica elevata (da B in su) • In caso di ristrutturazione, deve essere previsto un salto minimo di due classi energetiche • È necessario l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) aggiornato • Gli interventi devono essere conformi alle normative vigenti b. Requisiti del richiedente Come per ogni mutuo, servono: • Maggiore età e residenza in Italia • Una capacità reddituale adeguata per sostenere le rate • Buona affi dabilità creditizia (nessuna segnalazione come cattivo pagatore) Vantaggi Scegliere un mutuo green può portare numerosi vantaggi: a. Tassi d’interesse agevolati È uno dei bene ci più tangibili: il tasso può essere ridotto di 0,10% fi no a 0,30% rispetto a un mutuo tradizionale, sia sso che variabile. b. Spese accessorie ridotte Molti istituti eliminano o riducono: • Spese di istruttoria • Costi della perizia tecnica • Polizze assicurative collegate al mutuo c. Bonus e incentivi Alcune banche offrono premi ambientali o cashback per chi migliora la classe energetica dell’immobile. d. Risparmio energetico e valore immobiliare Un immobile efficiente consuma meno, facendo risparmiare sulle bollette. Inoltre, aumenta di valore sul mercato, offrendo maggiore solidità all’investimento. Differenze tra Mutuo Green e Mutuo Tradizionale

Caratteristica Mutuo Green Mutuo Tradizionale Classe energetica richiesta Da B in su Nessun requisito specifico Tasso d’interesse Più basso (agevolato) Standard Spese accessorie Spesso ridotte o azzerate A carico del cliente Documentazione Più dettagliata (APE, progetti, certi cazioni) Standard Finalità Acquisto/ristrutturazione sostenibile Qualsiasi tipo di immobile

Mutuo Green e Bonus Edilizi Una delle grandi opportunità del mutuo green è la possibilità di cumularlo con gli incentivi statali, tra cui: • Ecobonus: detrazione tra il 50% e il 65% per lavori di ef cientamento • Bonus Ristrutturazioni: detrazione del 50% su lavori edilizi • Superbonus: no al 90% (per alcune categorie e condizioni) • Bonus Fotovoltaico: per installazione di impianti a energia solare Il mutuo può servire anche da anticipo delle spese in attesa del rimborso tramite credito d’imposta o cessione del credito (se ancora disponibile). Mutuo Green e Direttiva Case Green UE Nel 2023 l’Unione Europea ha approvato la cosiddetta Direttiva “Case Green”, che prevede: • Obbligo di edifi ci a zero emissioni per le nuove costruzioni entro il 2030 • Adeguamento progressivo del patrimonio edilizio esistente (almeno classe D entro il 2033) • Accesso facilitato a fi nanziamenti sostenibili I mutui green diventano quindi fondamentali per aiutare i cittadini a rispettare le nuove normative, evitando il rischio di svalutazione degli immobili in futuro. Si il Mutuo Green, ma… Sebbene vantaggioso, il mutuo green richiede qualche attenzione in più: • Requisiti rigidi: se non si raggiunge il miglioramento energetico richiesto, si rischia la perdita delle condizioni agevolate • Documentazione più complessa: servono perizie tecniche, APE aggiornati, certi cazioni degli impianti • Tempistiche più lunghe, specialmente nei casi di ristrutturazione importante • Costi iniziali più alti: immobili ef cienti o ristrutturazioni profonde richiedono un investimento iniziale maggiore (ma si compensano nel lungo periodo) Conclusioni Il mutuo green rappresenta una delle risposte più ef caci alla s da della sostenibilità. Permette di: • Risparmiare nel tempo grazie alla riduzione dei consumi • Investire in immobili di valore e allineati alle direttive europee • Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente • Migliorare la qualità della vita, vivendo in ambienti più salubri e moderni Se affrontato con il giusto supporto, è un percorso accessibile e vantaggioso. Il Mutuo Green è più semplice con Studio Battezzati by Integra Finance Affrontare tutte le pratiche burocratiche e tecniche può sembrare complesso, ma non sei solo. Grazie all’esperienza dei professionisti di Studio Battezzati, collaboratori ufficiali di Integra Finance, ottenere un mutuo green diventa molto più semplice e sicuro. Dalla verifica della documentazione alla consulenza tecnica e finanziaria, potrai contare su un supporto professionale e completo in ogni fase.

Studio Battezzati: accanto a te, verso la casa dei tuoi sogni Studio Battezzati è una solida realtà costituita da professionisti del settore nata nel 1991, con una grande ambizione: accompagnare ogni cliente, passo dopo passo, verso il sogno dell’acquisto della casa. Sin dal primo giorno, il team ha messo al centro del proprio lavoro la persona, ascoltandone bisogni, desideri e obiettivi, trasformando quello che per molti può sembrare un percorso complesso in un’esperienza chiara, sicura e personalizzata. In un settore spesso dominato da numeri, moduli e procedure, Studio Battezzati ha scelto di mettere l’umanità e la competenza al primo posto. Non si tratta solo di ottenere un mutuo, ma di costruire un rapporto di fiducia duraturo, fondato sulla trasparenza, sul dialogo e su una consulenza concreta, sempre su misura per il cliente.

Un elemento che rende questa realtà ancora più ef cace è la collaborazione con Integra Finance, una rete nazionale di consulenza nanziaria indipendente. Grazie a questa sinergia, Studio Battezzati ha accesso diretto a oltre 24 istituti di credito, ampliando notevolmente le possibilità di trovare la soluzione più adatta al pro lo del cliente. Questo approccio permette di analizzare ogni caso in modo completo e personalizzato, scegliendo il percorso più efficiente per evitare ostacoli e rallentamenti con le banche. La conoscenza approfondita del settore, unita alla capacità di dialogare con più interlocutori, si traduce in un servizio efficace, rapido e su misura. Che si tratti del primo acquisto, di una surroga o di un progetto di investimento, Studio Battezzati è il partner ideale per affrontare con serenità ogni fase della pratica, dalla raccolta dei documenti alla firma del contratto, no all’erogazione del finanziamento.

Negli anni, lo studio ha aiutato centinaia di famiglie e giovani coppie a realizzare il proprio sogno. Ogni mutuo approvato, ogni chiave consegnata, ogni sorriso al termine del percorso è per noi una conferma che stiamo seguendo la strada giusta. Con la stessa passione e la stessa cura con cui siamo nati, guardiamo al futuro continuando a crescere, senza mai perdere di vista ciò che conta davvero: la fiducia dei nostri clienti. Studio Battezzati non è solo un consulente: è un alleato affidabile e presente, pronto a guidarti con competenza, trasparenza e determinazione verso la casa che hai sempre desiderato.

Opportunità professionali: entra in squadra con Integra Finance Integra Finance, attraverso Studio Battezzati, è anche alla ricerca di nuovi professionisti. Se ti appassiona il mondo della consulenza finanziaria e immobiliare, questa è un’occasione concreta per entrare in un team dinamico, con una missione chiara: accompagnare le persone verso scelte più sostenibili e intelligenti. Contatta Studio Battezzati per mandare la tua candidatura! Ci trovi in Via Giacomo Doria, 49 – La Spezia Telefono: 0187 562385