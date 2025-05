Festival del Cinema Giapponese in Toscana, dai paesaggi del Giappone inedito alla ricorrenza degli ottoant’anni da Hiroshima e Nagasaki

Si tiene a La Compagnia di Firenze la seconda edizione del Festival del Cinema Giapponese in Toscana, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi. Anche quest’edizione del Festival vuole presentare aspetti non scontati del paesaggio giapponese, protagonista delle narrazioni filmiche con la forza di un vero e proprio personaggio. In occasione dell’ottantesimo anniversario di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945), il festival si arricchisce di un focus che va ad indagare sul dramma dello scoppio degli ordigni nucleari, nel corso della Seconda Guerra mondiale. Il focus si tiene nell’ambito del progetto “Hiroshima e Nagasaki 2025: Percorsi di memoria e di pace a 80 anni dal bombardamento atomico”, che l’Università per Stranieri di Siena porterà avanti nell’arco del 2025, anche in collaborazione con l’Organizzazione no profit ANT-Hiroshima. All’iniziativa è riconosciuto il patrocinio della Rete delle Università per la Pace, dell’Ambasciata del Giappone in Italia e dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Tra i film in programma, tutti ad ingresso gratuito, da segnalare Il male non esiste (Aku wa sonzai shinai, 2023) di Hamaguchi Ryūsuke, La foresta dei sogni (The sea of trees, 2015) di Gus Van Sant, Viaggio a Tōkyō (Tōkyō monogatari, 1953) di Ozu Yasujirō, Hiroshima mon amour (Hiroshima mon amour, 1959) di Alain Resnais.

Il Festival del Cinema Giapponese in Toscana è un’attività di Terza Missione del Dipartimento DISU dell’Università per Stranieri di Siena, in collaborazione con i Centri di Ateneo CLASS, CLUSS, UNISTRAS e PaTos, la Fondazione Sistema Toscana, il Cinema La Compagnia e i Comuni gemellati di Kanramachi e Certaldo. Info: www.cinemalacompagnia.it

https://www.cinemalacompagnia.it/evento/festival-del-cinema-giapponese-in-toscana-2025/