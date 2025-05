Oro, corsa ai record e rifugio, nell’epoca della velocità

Uno dei motori principali di questa crescita è l’aumento della domanda da parte delle banche centrali. A ciò si aggiunge la spinta degli ETF, fondi di investimento quotati in Borsa che replicano l'andamento di un indice, di una materia prima (come l'oro) o di un paniere di titoli. Nel primo trimestre del 2025, gli afflussi hanno toccato le 226 tonnellate, il miglior dato dal 2016. Segnale chiaro di come anche gli investitori privati e istituzionali vedano nell’oro un porto sicuro, in tempi turbolenti.

L’oro è centrale per molti motivi. In primo luogo, è una copertura contro l’inflazione: resiste all’erosione del potere d’acquisto nel lungo periodo. In secondo luogo, favorisce la diversificazione: si muove spesso in modo indipendente rispetto ad azioni e obbligazioni, riducendo il rischio complessivo del portafoglio investimenti. Inoltre, è un asset liquido e globale: universalmente accettato e convertibile, se in qualità Good Delivery. Infine, non è soggetto a rischio di default, a differenza di strumenti finanziari basati su debito o garanzie di terzi.

Sono centrali anche le conseguenze che le fluttuazioni del prezzo dell’Oro, scatenano nel mondo produttivo. La volatilità del prezzo dell’oro ha impatti significativi su diversi settori, sia industriali che artigianali. Per le aziende manifatturiere, in particolare nell’elettronica e nella gioielleria, un aumento del prezzo comporta maggiori costi di produzione, riduzione dei margini e difficoltà nella pianificazione degli acquisti. Nei settori del lusso, la domanda regge meglio, ma la gestione delle scorte diventa più strategica. Anche l’industria tecnologica, che utilizza l’oro per le sue proprietà conduttive, è interessata dalle fluttuazioni vertiginose e nelle aziende che detengono oro fisico, le fluttuazioni incidono direttamente sul bilancio, influenzando valutazioni patrimoniali e percezioni degli investitori.

Oltre agli impatti economici e finanziari, è possibile percepire relazioni di natura diversa, che legano il prezzo del metallo, non tanto agli eventi ma alle evoluzioni del loro ritmo. Non solo cosa accade nel mondo, ma anche quanto spesso accade, incide sul valore dell’oro. L’accelerazione della realtà, così come l’accelerazione della sua narrazione, definita di recente ipnocrazia, propone una realtà fatta di nuove crisi, notizie continue e cambiamenti imprevedibili, che generano un’alternanza incessante tra stupore e sgomento. Anche tale cornice, in cui il tempo sembra comprimersi, e la narrazione riflettersi e moltiplicarsi, sembra influenzare le fluttuazioni del prezzo dell’oro, che diventa un ancoraggio ancora più prezioso, tanto che il suo valore pare riflettere esattamente questo specchio di realtà.

Osservare la velocità del cambiamento diventa quindi una chiave di lettura per comprendere le dinamiche dei mercati. L’oro non reagisce solo ai fatti, ma al loro susseguirsi frenetico. E in questa danza incessante di eventi globali, rappresenta un investimento che funziona come un “porto sicuro” progettato per resistere alla vertigine della complessità.

Infine, il futuro dell’oro non è confinato al ruolo di bene rifugio. Le sue proprietà tecniche lo rendono sempre più presente anche nel mondo dell’innovazione: componentistica elettronica, medicina, tecnologie sostenibili. Anche in questo senso, il metallo giallo sta cambiando pelle, restando fedele però alla sua essenza: valore, solidità e resistenza al tempo. Non è facile operare in questa situazione, per nessuna impresa della filiera, né fare pronostici di medio lungo periodo, e va anche ricordato quanto la fluttuazione sia una caratteristica stabile per chi opera nel settore dei metalli preziosi.

Fa parte di un servizio di qualità il sapersi muovere all'interno di un quadro così ricco di turbolenza e supportare le imprese attraverso le varie leve attivabili, che in questo caso riguardano la disponibilità di strumenti tecnologici, organizzativi, finanziari, che da un lato abilitano a una produzione ancora più veloce nell’ambito del recupero, dall'altro soddisfano la richiesta di liquidare o restituire volumi il cui valore è sempre meno stabile, in scenari così complessi.