Insieme per il Futuro: l'importanza dei soci e della partecipazione in BVLG, intervista al Presidente Enzo Stamati

Presidente Stamati, la BVLG si distingue per il suo legame con il territorio e i soci. In che modo la partecipazione dei soci è fondamentale per la banca di credito cooperativo?

La partecipazione dei soci è fondamentale per la nostra banca, che si basa su un modello cooperativo. I soci non sono solo clienti, ma co-proprietari della banca, il che li rende parte attiva del processo decisionale. Ogni socio contribuisce con le proprie esigenze, suggerimenti e esperienze, creando una comunità coesa. Questo coinvolgimento ci permette di fare scelte orientate al bene comune, non solo al profitto, con decisioni che rispondono alle necessità del territorio.

Quali sono gli aspetti più significativi che la banca cerca di trasmettere ai propri soci, e come possono partecipare attivamente alla vita della banca?

Vogliamo che i soci comprendano il valore del nostro modello di credito cooperativo, che si basa sulla solidarietà, fiducia e benessere collettivo. I soci possono partecipare attivamente alle assemblee e influire sulle scelte strategiche della banca. La base sociale, che ha raggiunto gli oltre 8.500 unità, partecipa alla vita della banca e l’assemblea che si terrà nelle prossime settimane è il momento principale per il coinvolgimento dei soci e un’opportunità meravigliosa per rafforzare il legame con la comunità locale.

Presidente Enzo Stamati

Come affronta BVLG il processo di innovazione e quale ruolo gioca la partecipazione dei soci in questo contesto?

Il cambiamento continuo è essenziale in un settore in evoluzione come quello bancario. BVLG è sempre attenta a nuove esigenze del mercato e innovazioni tecnologiche per migliorare i nostri servizi. I soci sono protagonisti di questo cambiamento: ascoltiamo le loro opinioni per anticipare le tendenze e sviluppare servizi che rispondano alle loro necessità. La partecipazione dei soci è cruciale per mantenere un impegno solido verso la comunità e la sostenibilità.

Parliamo dell’apertura della rinnovata filiale di Marina di Pietrasanta, più smart e innovativa. Come si inserisce questa apertura nel piano di evoluzione della banca e quale beneficio apporta ai soci?

La filiale di Marina di Pietrasanta è un passo importante verso l'evoluzione digitale della banca, luogo di consulenza e innovazione. Vogliamo offrire ai soci un'esperienza moderna e digitale, ma mantenendo il nostro impegno verso la comunità. La filiale è all'avanguardia con tecnologie per operazioni rapide e sicure, ma rimane anche un punto di incontro fisico, dove i soci possono interagire con i consulenti. L’obiettivo è rendere i servizi bancari più accessibili, efficienti e personalizzati.

Qual è il valore che attribuite alla partecipazione attiva dei soci nel futuro della banca, e quali progetti vedete in fase di sviluppo per rafforzare questo legame?

Il nostro impegno verso i soci si rinnova ogni giorno. Stiamo progettando iniziative per rafforzare il loro coinvolgimento, perché per noi è importante avere e facilitare un dialogo diretto e continuo con la banca. Inoltre, il nostro modello di governance tiene da sempre conto dell’importanza del socio, per fare scelte strategiche consapevoli e di lungo periodo. La nostra priorità è crescere insieme al territorio, mantenendo un forte legame tra soci e banca.

La partecipazione dei soci è la base della BVLG - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Come spiegato dal Presidente Enzo Stamati, la banca non si limita a fornire servizi finanziari, ma crea una comunità coesa che cresce insieme. La partecipazione attiva dei soci è essenziale per il successo della banca e per il progresso del territorio. Con l’innovazione in corso, come l'apertura della filiale digitale di Marina di Pietrasanta, la BVLG è pronta ad affrontare le sfide future, con la forza della cooperazione. I soci sono invitati a partecipare all’assemblea sabato 3 maggio 2025, un’occasione importante per contribuire al futuro della banca.