ISI Pertini, uno sguardo dal futuro

ISTITUTO TECNICO QUINQUENNALE PER IL TURISMO #TERRITORIO #SERVICE LEARNING #VIAGGI

QUESTO CORSO È PER TE SE … ti piace comunicare con persone sempre nuove con passione e trasporto, trasmettere loro le tue conoscenze, fare continue scoperte sulle caratteristiche del patrimonio del tuo e degli altri affascinanti territori che esplorerai. In futuro potrai aprire un'attività imprenditoriale autonoma, lavorare presso agenzie e strutture turistiche all’organizzazione di viaggi, congressi, vacanze, ecc. o potrai continuare gli studi universitari o iscriverti ai percorsi ITS.

ISTITUTO TECNICO QUADRIENNALE PER IL TURISMO #LABORATORIALITA’ #ESPERIENZIALITA’ #SOSTENIBILITA’

QUESTO CORSO É PER TE SE … hai tutti gli interessi dei ragazzi che vorrebbero iscriversi al corso quinquennale e sei particolarmente motivato a metterti in gioco e a conseguire il raggiungimento delle competenze relative all’ambito turistico in quattro anni piuttosto che cinque ed ottenere un diploma un anno in anticipo che ti permetterà l’immediata iscrizione ai corsi universitari o ITS e/o un’immissione nel mondo del lavoro.

Non potranno iscriversi studenti provenienti da istituti dalla scuola secondaria di secondo grado o da altri indirizzi quinquennali della medesima scuola in cui viene attuato il corso.

Le caratteristiche del corso quadriennale sono l’apprendimento linguistico attraverso l’insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno, la valorizzazione delle attività laboratoriali, esperienziali e l’adozione di metodologie didattiche innovative per l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e trasversali, anche con diverse articolazioni del gruppo classe e l’utilizzo di compresenze fra docenti; la possibilità di effettuare insegnamenti curricolari on line, mediante l’utilizzo di piattaforme digitali, il potenziamento delle discipline STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) e l’introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.

ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE #CREATIVITÁ #PROGETTUALITÁ #VERSALITÁ

QUESTO CORSO É PER TE SE … ti piace la creatività e la tecnologia, sei curioso, la tua mente è in continuo movimento, hai sempre un'idea nuova in testa, ti piace la comunicazione e la pazienza, la progettualità e la versatilità sono tue caratteristiche identificative. In futuro potrai intraprendere la libera professione, collaborare con studi grafici e multimediali, lavorare presso aziende grafico-editoriali, ecc. o potrai continuare con gli studi universitari nel campo della grafica, della fotografia, video, fumetti e animazione, marketing o social marketing, stampa tipografica e soprattutto nel mondo della comunicazione o potrai anche iscriverti ai corsi ITS.

ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL WEB COMMUNITY #SOCIAL #IMPRENDITORIALITÁ #COMUNICAZIONE

QUESTO CORSO É PER TE SE … credi che il web ed i social, con i suoi multiformi canali, sia un valido strumento per comunicare e interfacciarsi con gli altri nelle lingue che conosci e che studierai, credi nella tua creatività da mettere in gioco in gruppo e in laboratorio progettando e creando nuovi spazi e opportunità di incontro, comunicazione e collaborazione.

In futuro potrai lavorare come dipendente in tutte le aziende e in particolare in quelle specializzate per il Web Marketing o potrai avviare un’attività imprenditoriale propria nel settore dei servizi web per le aziende o per gli enti, anche promuovendo o valorizzando i loro brand o potrai continuare con gli studi universitari o ITS. Inoltre al termine del terzo anno è possibile ottenere anche la qualifica regionale di operatore ai servizi d’impresa.

CORSO PROFESSIONALE PER LE QUALIFICHE DI ESTETISTA E ACCONCIATORE #CURA #IMMAGINE #ARMONIA

I nostri percorsi del benessere, consentono al termine del terzo anno, l'acquisizione di un diploma di qualifica riconosciuto a livello europeo e sono pensati nell'ottica di un inserimento diretto nel mondo del lavoro per i servizi e cura alla persona. Vi è la possibilità di proseguire il percorso di studi nel IV anno, con una nuova qualifica, permettendo di aprire anche la partita IVA. Infine gli studenti hanno anche la possibilità, previo il recupero delle competenze mancanti, di proseguire il percorso di studi per il conseguimento del diploma quinquennale.

QUESTO CORSO É PER TE SE … ti sta a cuore il benessere delle persone, ami stare a contatto con chi conosci o non conosci e lo dimostri con la cura creativa del loro aspetto estetico grazie a pratiche di trucco, massaggio e acconciatura… In futuro potrai lavorare trovare impiego presso Istituti di Estetica, Centri medici estetici, Farmacie, Aziende Cosmetiche, Profumerie, Erboristerie, Hairstyle, Saloni di acconciatura, SPA e altre strutture che hanno annesso l’estetica e l’acconciatura alla loro attività primaria (Hotel, Stabilimenti balneari, palestre, parrucchieri) per esempio come coordinatore tecnico estetista di beauty farm, centri estetici e centri benessere, assistente in uno studio di medicina estetica, direttore tecnico di centri benessere, docente nelle scuole professionali di estetica.

Puoi, inoltre, continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore. Il possesso del diploma di scuola secondaria superiore è infatti requisito indispensabile per poter accedere ai Corsi Universitari come quelli di Fisioterapia, Scienze farmaceutiche con corsi di perfezionamento per Scienze cosmetiche, corsi di formazione in estetica medica e acconciatore presso le principali Università del settore.

DAL PROSSIMO ANNO CHI È IN POSSESSO DI UNA QUALIFICA TRIENNALE DI ADDETTO ACCONCIATORE POTRÁ ISCRIVERSI AL QUARTO ANNO PER IL DIPLOMA DI TECNICO ACCONCIATORE PER APRIRE LA PARTITA IVA RECANDOSI PRESSO LA SEGRETERIA DEL PERTINI IN VIALE CAVOUR 267, IN ORARIO MATTUTINO.

SEI UN ADULTO E VUOI CONCLUDERE IL CICLO DI STUDI?

IL CORSO PER GLI ADULTI PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI DEL PERTINI È LA SCUOLA CHE FA PER TE!

Avevi sogni da realizzare, scopi professionali che varie vicissitudini non ti hanno consentito di concretizzare? Vuoi muovere passi importanti nel tuo ambiente di lavoro con nuove abilità e competenze? Non è mai tardi per riprendere il sentiero che porta alle piccole e grandi soddisfazioni personali. Al Pertini trovi gli strumenti e l’ambiente che cerchi!

IL PERTINI È UNA SCUOLA … di avanguardia, dinamica, innovativa, digitale, social, laboratoriale, progettuale, attenta, inclusiva, in ascolto, in gioco, collaborativa, passionale, proiettata verso il futuro e il benessere di tutti, trasversale, presente, attiva, giovane, colorata, propositiva, a disposizione del territorio e dei propri studenti, sostenibile, professionalizzante, serale, ambiziosa, di successo, rigenerativa.

OPEN DAY AL PERTINI

presso la sede centrale per il corso sita in Viale Cavour, 267 per il Corso Tecnico Grafico e Comunicazione e il Corso Benessere per le qualifiche di estetista e acconciatore e presso la succursale in via Barsanti e Matteucci per il Corso Quinquennale per il Turismo, il Corso Quadriennale per il Turismo e il Corso Professionale per il Web Community

Sabato 25 novembre 2023 ore 15:00-18:00

ore 15:00-18:00 Venerdì 15 dicembre 2023 ore 16.00 - 19.00

ore 16.00 - 19.00 Sabato 13 gennaio 2024 ore 15:00-18:00

È possibile inoltre, svolgere stage mattutini in tutti i settori di studio prenotandosi al link https://www.isipertinilucca.edu.it/openschool#scroll27

Si consiglia di consultare periodicamente il sito del Pertini perché conterrà tutte le news e le date e gli orari in cui la segreteria è a disposizione per effettuare le iscrizioni on line.