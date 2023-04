Il Pokè più Flash della Toscana arriva a Pistoia, sbarca PokèFlash!

Una storia di successo made in Tuscany. PokèFlash nasce a Giugno 2020 da un’idea di Marco, Alessandro e Claudio 3 ragazzi con la passione del cibo salutare che dopo aver conosciuto il magnifico piatto chiamato “Pokè” hanno deciso di riadattarlo in chiave moderna per generare un servizio di Fast Food innovativo, sano e pronto in un Flash!

Attualmente PokèFlash conta 6 locali attivi, presenti a Firenze, Pisa, Pontedera, Livorno, Lucca e Grosseto. PokèFlash è l’alternativa perfetta per chi è di fretta ed è in cerca di un pasto Healthy e pronto in un Flash. Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio che si sposa perfettamente alla sempre più frenetica vita di tutti i giorni. E’ possibile ordinare e ricevere un piatto personalizzato e curato in meno di un minuto. L’imminente apertura di Pistoia sarà in Corso Gramsci, 42 proprio a due passi dal Cinema Lux e a due passi dalla via principale di Pistoia. Inoltre la posizione del negozio sarà priva di ZTL con pratici parcheggi di fronte, comodissimo sarà ordinare e ritirare in un Flash da asporto! PokèFlash Pistoia sarà il punto vendita della catena con più posti a sedere per godersi una pausa pranzo flash ma in tranquillità, ben 40 coperti.

PokèFlash

L’inaugurazione di Pistoia sarà Mercoledì 3 Maggio 2023 Promo inaugurazione: Per tutta la settimana dell’inaugurazione sarà possibile ricevere uno sconto esclusivo del 30% per tutti i lettori della Nazione basterà indicare il nome del presente quotidiano per ricevere lo sconto direttamente alla cassa.

È possibile pre-ordinare tramite le piattaforme Delivery (Deliveroo,Glovo) per il servizio a domicilio e tramite la nostra esclusiva e praticissima App per il Take-Away. Ordinando con l’App PokèFlash ci sono molti vantaggi tra cui:

⚡️ Ordini in un Flash e salti la fila!

⚡️ 10% di sconto sul primo ordine per i nuovi clienti con il codice sconto FIRSTORDER

⚡️ Accumuli punti fedeltà e ricevi sconti esclusivi

⚡️ Resti sempre aggiornato con le ultime promozioni e novità È possibile scaricare l’App direttamente dal nostro sito o su Play Store e App Store.

Per restare aggiornati su tutte le novità di PokèFlash è possibile seguire i canali social ufficiali di @PokèFlash.official su Facebook, Instagram e TikTok. Menù e maggiori informazioni sul sito www.pokeflash.it