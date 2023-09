Grand Opening Party Siena Motori Concessionaria Citroën

Dopo Peugeot -marchio storico da circa 12 anni - ed il più recente Opel, anche Citroën entra nei brand di cui la Siena Motori è Concessionaria ufficiale.

Un traguardo importante per tutto il Team e l’azienda che espande i propri orizzonti sempre di più: Siena Motori dal 1999, allora concessionaria Mitsubishi Motors, negli anni si è fatta strada nel mondo automotive diventando una tra le Concessionarie più importanti in Toscana.

L’Evento

L’entrata di un nuovo brand di rilevanza come Citroën è motivo di orgoglio per la Siena Motori che per l’occasione organizza una serata di inaugurazione unica ed aperta a tutti, in cui non mancheranno sorprese e divertimento. Sarà il momento per salutare l’estate, stare in compagnia e dare l’inizio ad una nuova avventura per la Siena Motori con Citroën!

Open Bar, Ospite e Dj Set

Ospite della serata sarà Bruno Vanzan, barman campione del mondo che delizierà gli ospiti con Open Bar e cocktails di altissima qualità, il tutto nell’atmosfera innovativa dello Showroom Citroën e condito da djset e aperitivo a buffet per accompagnare gli ospiti durante tutto l’evento.

Dove e Quando?

La serata si svolgerà dalle 19.00 di Sabato 23 Settembre presso la nuova Concessionaria Siena Motori Citroën in Via della Pace 11 – Loc. Renaccio. Il team Siena Motori sarà lieto di accogliere tutti coloro che avranno voglia di passare una serata diversa e dinamica insieme ad un ospite d’eccezione come Bruno Vanzan che si esibirà anche in spettacoli acrobatici nella preparazione dei Cocktails!

Più Info su: https://www.sienamotori.it/big-opening-siena-motori-e-concessionaria-ufficiale-citroen/

