“Gloria e splendore delle scene secolari” è il titolo del Convegno Internazionale che l’Accademia Petrarca, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, il Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca di Arezzo e D.I.M.A. International Music Academy in Arezzo, organizza presso la Casa del Petrarca nei giorni mercoledì 11, a partire dalle 15,30, e giovedì 12 ottobre, a partire dalle 9,30, per celebrare il IV centenario della nascita del compositore nostro concittadino Pietro Antonio (vulg. sbagliato, Marcantonio) Cesti (Arezzo, 1623).

Notevole lo sforzo organizzativo del benemerito sodalizio, la più antica e prestigiosa agenzia culturale cittadina, che ha consentito di far affluire ad Arezzo alcuni dei massimi specialisti italiani e stranieri della vocalità nella seconda metà del XVII secolo: è questo il periodo del pieno assestamento del melodramma ed è anche il periodo che vede il Cesti raggiungere una vasta e indiscussa fama in Italia e fuori, soprattutto alla corte imperiale di Vienna e a Salisburgo.

Il convegno, dopo i saluti istituzionali, sarà aperto dalla Prolusione del prof. Herbert Seifert (Università di Vienna) sul Cesti artista e uomo; seguiranno, tra mercoledì 11 e giovedì 12, le relazioni di Mariateresa Dellaborra (Conservatorio di Milano), Nicola Badolato (Università di Bologna), Andrea Garavaglia (Università di Friburgo), Ferdinando Abbri (Università di Siena), Valeria Conti (Università di Friburgo), Piero Mioli (Accademia Filarmonica di Bologna), Brad Carlton Sisk (Norges Universitet Trondheim), Teresa M. Gialdroni (Università di Roma Tor Vergata), Roberta De Piccoli (Conservatorio di Fermo), Salvatore Dell’Atti (Conservatorio di Perugia), Valeria De Lucca (University of Southampton).

Le conclusioni del convegno saranno affidate a Lorenzo Bianconi (Università di Bologna).

A corollario, mercoledì alle 18,30 avrà luogo un concerto di musiche Cestiane presso il Teatro Vasariano, che vedrà tra i protagonisti (musicisti e cantanti) alcuni giovani e già affermati artisti aretini.

L’ingresso è libero, previa prenotazione fino all’esaurimento dei posti disponibili tramite e-mail indirizzata a segreteria@accademiapetrarca.it