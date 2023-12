Focus su nuova Fiat 600: una formula perfetta:

• THE ITALIAN UPGRADE

Fiat 600 rappresenta una formula perfetta: diciamo 500 + 100 ragioni in più per

sceglierla; + contenuti + spazio + stile + innovazione + tecnologia + funzionalità... una

vettura pronta a farci vivere un’esperienza nuova e sempre + grande: con quello stile

inconfondibilmente ispirato alla Dolce Vita italiana.

• SEGMENTO

Fiat 600 celebra il ritorno di FIAT all’interno del segmento B; progettata e disegnata in

Italia, prende il meglio del segmento B e di quello dei B-SUV per offrire un'esperienza di guida vivace, comoda e all'insegna della bellezza.

La nuova Fiat 600 rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aperto ed è la perfetta incarnazione dello stile italiano e della sostenibilità che caratterizzano il Marchio.

• IL DESIGN ESTERNO

La nuova Fiat 600, può essere chiamata anche come “la sorella maggiore” della Nuova 500, offre uno stile giovane e cool che incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita.

Il look esterno, raffinato ma sempre dinamico, è esaltato da cerchi più grandi fino a 18’’, minigonne e passaruota neri. Diverse caratteristiche eleganti sottolineano le linee esterne, come i dettagli cromati e gli elementi brillanti delle luci posteriori.

• INTERNI

All'interno, la nuova Fiat 600 incarna perfettamente la Dolce Vita italiana e tutta l'anima pop del Marchio grazie alle numerose caratteristiche pensate per offrire il massimo comfort possibile.

Per il massimo relax dopo un lungo viaggio o un’impegnativa giornata di lavoro e garantire l’esperienza di una vera spa italiana, il sedile del guidatore è dotato di regolazione elettrica dell’inclinazione e di una funzione di massaggio posteriore.

• MOTORIZZAZIONI

Fiat 600 vanta eccellenti performance elettriche: offre un'autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, quindi è ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per le uscite fuori porta nei weekend.

Per ottimizzare il tempo di ricarica poi, la nuova 600 è fornita di un sistema di ricarica fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria: per portare la batteria all'80% basta meno di mezz’ora, il tempo di una sosta per un pranzo veloce.

E per chi ancora non si sente pronto al passaggio ad una guida elettrica a breve la gamma sarà completata della motorizzazione ibrida, per soddisfare a pieno tutti i vostri bisogni.

• UPGRADE TECNOLOGICO

... è un punto fondamentale per le auto che accompagnano il guidatore agevolandone l’utilizzo, la Nuova Fiat 600 vanta numerose funzionalità che renderanno ogni viaggio più piacevole e divertente.

Il portellone posteriore elettrico è ad apertura automatica, pensate a tutte le volte che avete le mani occupate con la spesa o i bagagli, a cui si aggiunge il climatizzatore ed i sensori crepuscolari e della pioggia.

Completano l'offerta un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25” completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7" e servizi connessi.

• LA SICUREZZA

Frenata assistita, individuazione dei limiti di velocità e sensori in grado di monitorare gli angoli ciechi saranno a vostra completa disposizione per rendere tutti gli spostamenti sicuri e rapidi.

• PREZZI

- Nuova Fiat 600e puo’ essere tua al prezzo super di 29.950€ con rate a partire da 299€ al mese in caso di rottamazione e incentivi statali e dopo 12 mesi puoi scegliere se restituirla o sostituirla con una nuova Fiat.

- Nuova Fiat 600 Hybrid può essere tua da 19.950€, solo con finanziamento e

rottamazione, anticipo 0 e 59 rate da 275€ al mese.

Vieni a provarla, ti aspettiamo in Concessionaria