Firenze Creativa Christmas: a Natale compra artigiano!

È la campagna promozionale realizzata da Artex e promossa dal Comune di Firenze per acquistare prodotti dell’artigianato fiorentino, local e sostenibili in occasione del Natale. Realizzata nell’ambito del progetto Firenze Creativa, il portale che mette in rete le realtà creative dell’area metropolitana fiorentina, l’iniziativa prevede una mappa delle città con le oltre 100 botteghe fiorentine che fanno parte del progetto, la campagna social #comprArtigiano con l’invito a comprare prodotti Made in Florence da mettere sotto l’albero e la vetrina on line di Natale per scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani. La capacità che da secoli distingue Firenze nel mondo è quella di unire creatività, innovazione, qualità, pensiero e bellezza nei prodotti che nascono qui nel nostro territorio abbiamo una tradizione artigiana che da sempre ha in sé la vocazione ad anticipare i tempi, a far tesoro di saperi tramandati per sviluppare idee nuove e dar vita al futuro. Firenze è creativa per sua natura. Per Natale invitiamo i fiorentini e i visitatori della città a fare acquisti responsabili, sostenibili e di qualità: acquistando presso gli artigiani fiorentini regali unici, fatti con passione e che durano nel tempo, si sostengono le botteghe e si valorizza il saper fare locale. Grazie al progetto Firenze Creativa e alle sue azioni, sarà possibile conoscere e visitare le eccellenze artigiane fiorentine che portano avanti la tradizione dell’artigianato a Firenze. Sul sito www.firenzecreativa.it è possibile scaricare la mappa delle botteghe fiorentine che hanno aderito all’iniziativa.