Con i giochi, lo sport e i cavalli del Green Campus EquiLunae sarà un’estate indimenticabile

Un centro estivo in Via Alta 16, ad Ameglia tra giochi, sport e lezioni di equitazione giornaliere. Questo è Green Campus, il progetto del maneggio e scuola di equitazione EquiLunae che si propone di risolvere il problema del tempo libero per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni durante la chiusura estiva delle scuole, dal 10 giugno al 13 settembre.

La 5° edizione del campus, che l’anno scorso è stato un successo con oltre 60 bambini partecipanti, prende il via lunedì 10 giugno 2024 presso la struttura di Terre di Luni, già pronta ad accogliere i giovani ospiti nella tenuta tra gli ulivi, le vigne e i fiori che circondano il maneggio.

EquiLunae

Numerose le attività previste dal programma che, attraverso l’approccio green e sostenibile che da sempre contraddistingue EquiLunae e Terre di Luni, insegnano ai ragazzi il rispetto per l’ambiente. Ci sono, ovviamente, le lezioni di equitazione sia teoriche che pratiche, dove i bambini imparano a conoscere i cavalli, a prendersi cura di loro e a salire in sella sotto la guida esperta delle istruttrici certificate FISE.

EquiLunae

Ci sono la fattoria e gli orti didattici, i laboratori creativi e di cucina, giochi e attività per imparare l’inglese. Anche l’arte trova il suo spazio all’interno del Green Campus con attività di manipolazione, pittura con le mani, acquerelli, tempere, produzione e composizione di oggetti; insieme a piccole attività di giardinaggio nel labirinto dei profumi dell’orto sensoriale.

EquiLunae

La giornata tipo inizia tra le 8:00 e le 9:00 con l’accoglienza dei giovani ospiti e continua con le lezioni di equitazione, Pony Games e pratica scuderia - anche in lingua inglese per imparare la lingua in maniera ludica, con una pausa a metà mattina per lo spuntino. Il divertimento prosegue con giochi all’aperto, attività creative e laboratori ogni giorno diversi fino al momento del pranzo.

Nel pomeriggio, durante le ore più calde, all’ombra del grande porticato c’è tempo per dedicarsi ai disegni, alle attività manipolative e all’inglese per poi passare ai giochi di squadra e alle attività sportive fino alle 17:30, quando i genitori torneranno a prendere i ragazzi stanchi ma felici.

Il Green Campus è organizzato da EquiLunae SSDRL che dal 2015 propone lezioni e corsi di equitazione e organizza eventi per bambini, ragazzi e adulti dilettanti e agonisti. Attraverso il gioco e le attività sportive promuove i valori fondamentali dell’Outdoor Education quali l’empatia, la responsabilità e il rispetto per la natura e gli animali.

Le educatrici e i collaboratori del campus sono professionisti con esperienza pluriennale e le istruttrici di equitazione sono certificate dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Il Green Campus, per venire incontro alle esigenze di tutti i genitori, dà la possibilità di scegliere fra giornata completa e mezza giornata con o senza pranzo in struttura. Le iscrizioni sono settimanali e sono previsti anche pacchetti giornalieri di uno, due o tre giorni. E per il secondo bambino di uno stesso nucleo familiare ha attivato uno sconto del 20%.

Per adesioni e informazioni visita il sito www.terrediluni.it, scrivi a [email protected] oppure chiama il 327 7414820.