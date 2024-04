Caravanserraglio, oasi estiva con vista mozzafiato su Firenze

Firenze, 25 aprile 2024 – Tra le vette di Monte Morello, dove il cielo si mescola con la terra e i sapori toscani prendono vita, sorge il Caravanserraglio. Un'esperienza enogastronomica senza pari, immersa nella natura incontaminata e arricchita da una vista mozzafiato su Firenze.

Dal 18 maggio, il Caravanserraglio si trasforma in un'oasi estiva con l'apertura del suo incantevole giardino e del Caravan pub. Qui, gli ospiti potranno gustare aperitivi, schiacciate e taglieri, accompagnati da sottofondo musicale curato da dj o band che suoneranno dal vivo. È l'atmosfera perfetta per trascorrere serate estive all'insegna del buon cibo e del divertimento.

Per la prima volta, il Caravanserraglio propone una braceria all'aperto, con barbecue a legna a vista, e una pizzeria dotata del nuovo forno Valoriani, fresco vincitore al Campionato del mondo della pizza 2024 a Parma. «Tutto questo - spiega il titolare, Alessandro Bitossi - per offrire ai nostri clienti pizze davvero 'mondiali', senza dimenticare che, comunque, la cucina toscana è il nostro punto di forza, ma proponiamo anche piatti di cacciagione, come le nostre pappardelle al cinghiale e pesce fresco del giorno»..

«Al Caravanserraglio - prosegue Bitossi - abbiamo creato un menù per tutti i gusti, pensato per soddisfare i palati dei nostri ospiti in ogni occasione. Che si tratti di una gita fuori porta, di un appuntamento romantico o di una semplice sosta dopo un'escursione nel verde, a piedi o in bici, qui troverete sempre il benvenuto».

L'aperitivo è il momento magico della giornata, quando gli ospiti possono godere degli splendidi tramonti che, nelle giornate più limpide, permettono di ammirare il mare fino all'isola di Gorgona. Situato a 600 metri di altezza, il ristorante è aperto dal giovedì alla domenica e, a partire da maggio, sarà accessibile tutti i giorni, ad eccezione del martedì. La sua posizione privilegiata offre un rifugio dalla calura estiva, con temperature più fresche rispetto a Firenze e alla Piana.

Un leggero venticello, insieme al panorama mozzafiato e ai piatti gustosi, rende il Caravanserraglio il luogo ideale per trascorrere una giornata all'insegna del relax e del buon cibo. Che tu sia un appassionato di cucina, un amante della natura o semplicemente desideroso di vivere un'esperienza unica, il Caravanserraglio ti aspetta per regalarti momenti indimenticabili.

https://www.ristorantecaravanserraglio.it/