BVLG: un ruolo cruciale nel sostegno e per lo sviluppo del territorio.

Direttore Generale, la BVLG è da sempre vicina al territorio. Come definisce il ruolo della banca nella comunità di interesse?

La nostra banca ha sempre avuto una visione che va oltre la semplice attività bancaria. Il nostro impegno non è solo verso i soci, ma verso l’intera comunità di interesse, che comprende istituzioni locali, imprese, cittadini e tutti coloro che interagiscono con noi. Il nostro ruolo è essere un punto di riferimento per il territorio, contribuendo allo sviluppo economico e sociale. La BVLG non è solo una banca, ma un attore di sviluppo per la nostra terra.

In che modo la partecipazione della comunità di interesse si traduce in valore per la banca e il territorio?

La partecipazione della comunità è fondamentale perché ci permette di avere una visione condivisa delle esigenze del territorio. La collaborazione con le istituzioni ci consente di essere parte di progetti di sviluppo locale, mentre il nostro rapporto con clienti e imprese è improntato sulla fiducia reciproca. La banca diventa così un collante che tiene insieme questi soggetti, creando una sinergia che favorisce la crescita coesa e sostenibile del territorio.

Come affrontate il cambiamento continuo e in che modo la comunità di interesse è coinvolta in questo processo?

BVLG è in costante sviluppo, cercando di anticipare i bisogni del territorio attraverso l’innovazione. La digitalizzazione è un'opportunità, ma senza perdere il valore del contatto umano. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale: raccogliamo feedback da istituzioni, clienti e cittadini che ci permettono di orientare le nostre scelte tecnologiche. La digitalizzazione semplifica la vita quotidiana delle persone, ma mantenendo sempre il legame diretto con la comunità.

il Direttore Generale di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Maurizio Adami

La prossima apertura della rinnovata e innovativa filiale di Marina di Pietrasanta segna un’importante evoluzione per la BVLG. Qual è l’obiettivo di questa nuova filiale?

La filiale di Marina di Pietrasanta è un modello di banca moderna, digitale e interattiva, pensato per offrire un’esperienza più rapida e conveniente. Grazie a tecnologie avanzate, i nostri clienti possono accedere ai servizi bancari in modo semplice e sicuro. Ma la filiale mantiene anche un forte legame con il territorio, offrendo consulenze personalizzate. Questo progetto risponde all’esigenza di digitalizzazione senza rinunciare al calore umano, che è un valore aggiunto fondamentale per la comunità.

Come vede il futuro della BVLG nel contesto della comunità di interesse, e quali progetti sono in fase di sviluppo per rafforzare ulteriormente il legame con il territorio?

Il futuro di BVLG è legato indissolubilmente al territorio e alla comunità che ci supporta. Stiamo portando avanti attività di sensibilizzazione e formazione per stare vicino alla nostra comunità. Vogliamo essere un motore di crescita, mettendo a disposizione competenze e risorse per sviluppare il potenziale del nostro territorio. L’evoluzione dei servizi digitali è una parte importante di questo percorso, ma non dimentichiamo la nostra natura di banca cooperativa, vicina alle persone e alle imprese. Continueremo ad essere un punto di riferimento solido per la comunità, capace di adattarsi ai cambiamenti e accompagnare il territorio nella sua evoluzione.

Cosa significa oggi essere una banca di credito cooperativo sul territorio? Essere una banca cooperativa significa mettere sempre al centro la comunità e le sue necessità. Il nostro impegno è sostenere le piccole e medie imprese locali, investire in progetti che migliorano la qualità della vita e creare un ambiente bancario che sia una risorsa per il territorio. Rispetto alle banche tradizionali, siamo più vicini alle persone e alle realtà locali, e la nostra missione è essere un motore di sviluppo per la crescita della comunità. La cooperazione per noi è una pratica quotidiana che genera un ciclo virtuoso di crescita e opportunità per tutti.

BVLG si conferma come un pilastro della comunità locale, lavorando in sinergia con istituzioni, clienti e cittadini per promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Come ha spiegato il Direttore Generale Maurizio Adami, l’innovazione tecnologica va di pari passo con l’impegno per il territorio, creando una banca sempre più vicina alle persone e alle imprese. Con la nuova filiale di Marina di Pietrasanta, la BVLG rafforza il suo ruolo di banca innovativa, migliorando l’esperienza dei suoi clienti. La partecipazione attiva della comunità rimane al centro della missione della banca, impegnata a contribuire al benessere collettivo e alla crescita del territorio.