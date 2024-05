BENVENUTA NUOVA 600 HYBRID

• La nuova 600 Hybrid è dotata di tecnologia ibrida avanzata adatta a tutti: il cliente potrà vivere un'esperienza di guida elettrica senza modificare il proprio stile di guida.

• Il nuovo motore MHEV Mild-Hybrid garantisce: consumi ridotti, emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico e una migliore dinamica del veicolo.

• Motore 1.2 Puretech 100 CV (74kW)

Il motore MHEV che equipaggia la Nuova Fiat 600 Hybrid èla massima espressione della tecnologia e assicura comfort e prestazioni.Grazie a questa tecnologia avanzata, la Nuova 600 Hybrid offre un’esperienza di guida estremamente luida e consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane e extraurbane e perino in autostrada.

• Prezzo a partire da 23.450€ con rate da 99€ al mese.

VIENI A SCOPRIRLA SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO TI ASPETTIAMO ANCHE PER UN TEST DRIVE.

