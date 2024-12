Aprire un’impresa adesso è più semplice grazie a SNI - Servizio Nuove Imprese

Ogni anno, circa 300mila italiani decidono di avviare un’attività imprenditoriale, ma molti rinunciano a causa di dubbi e incertezze su normative e strumenti necessari. La piattaforma SNI nasce proprio per rispondere a queste esigenze, offrendo un supporto completo e gratuito a tutti gli aspiranti imprenditori.

sni.unioncamere.it mette a disposizione colloqui personalizzati e percorsi formativi per ogni fase del progetto, dai primi passi fino a temi avanzati come il business plan e il marketing digitale.

La piattaforma comprende anche risorse digitali come dispense, video, pillole informative e testimonianze di neoimprenditori, per ispirare chi vuole trasformare un’idea o un hobby in una vera impresa.

Tra i servizi offerti, il seminario gratuito “Percorso per diventare imprenditore” è l’evento perfetto per chi desidera muovere i primi passi in questo mondo. Si terrà online il 12 dicembre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, ed è organizzato dal Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze.

Questo seminario fornirà una guida pratica per valutare la fattibilità di un’idea, scegliere la forma giuridica giusta, e orientarsi tra le normative, offrendo esempi concreti e momenti di confronto. Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 10 dicembre 2024

a questo link: https://sni.unioncamere.it/eventi/ll-percorso-diventare-imprenditore

Prenotare una consulenza o partecipare a un seminario è semplice: basta registrarsi con SPID o credenziali. Non perdere questa occasione! Scopri tutto su sni.unioncamere.it e inizia a costruire il tuo futuro da imprenditore!