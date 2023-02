Veneti di origine cinese tornano a Prato per sposarsi

Marco Wong con la coppia di sposi

Prato, 23 febbraio 2023 - Loro sono di origine cinese ma ormai veneti di adozione. Poi un giorno le loro strade si sono incrociate proprio a Prato. Un po' un amore a prima vista che hanno deciso di coronare proprio a Prato, la città in cui si sono conosciuti e da cui è partito tutto. A darne notizia è Marco Wong, consigliere comunale Pd di Prato: "Certe storie possono succedere solo a Prato - scrive sulla sua pagina Facebook -. Una coppia di giovani veneti di origine cinese si conosce a Prato e decide di sposarsi qui. La cerimonia è celebrata, in italiano, da me che sono di origine cinese, e tradotta in cinese da una ragazza italiana. W la mixité!" si legge.