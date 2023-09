Zenith, quanti rimpianti. Braccesi evita la beffa

Fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Boghean, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Falconi, Cenci, Cioni, Arapi, Badalassi. A disp.: Rocchi, Bindi, Nannetti, Re, Maccagnola, Tassi, Pieri, Agostini, Mariani. All.: Dell’Agnello.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Cela, Chiaramonti, Ciravegna, Falteri, Gonfiantini, Kouassi, Rosi, Lunghi, Saccenti. A disp.: Pellegrini, Ammendola N., Braccesi, Buscema, Castiello, Diffini, Mari, Pagli, Moretti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 12’ Cioni, 88’ Braccesi.

Pareggio in rimonta per la Zenith Prato, che strappa un punto sul campo del Fucecchio. Solita buona prestazione dei bluamaranto, che però faticano a trovare la giusta cattiveria in fase di finalizzazione e spesso vengono puniti al primo errore. Come ad esempio al 12’, quando dell’incomprensione fra Brunelli e Cela approfitta immediatamente Cioni, che con un morbido pallonetto scavalca il portiere pratese e infila il vantaggio del Fucecchio. La reazione della Zenith Prato è rabbiosa. Al 34’ Falteri impegna Del Bino sugli sviluppi di un corner. Sull’angolo seguente è Kouassi a scaldare le mani a Del Bino con un destro secco. Nel finale di tempo ci prova anche Chiaramonti dal limite per la formazione pratese, ma l’estremo difensore di casa è attento e alza sopra la traversa. Si va quindi al riposo col Fucecchio avanti di un gol.

Nella ripresa gli uomini di Settesoldi spingono. Al 54’ Chiaramonti viene murato in area piccola al momento del possibile 1-1. Al 73’ Ciravegna da ottima posizione calcia incredibilmente a lato. All’88’ serve quindi il guizzo del subentrato Braccesi per regalare almeno un punto ai bluamaranto, che nel finale falliscono il colpo della vittoria con Falteri e restano nel gruppo di squadre in fondo alla classifica a quota un punto.

L.M.