Zenith all’ultimo ostacolo. Ma la Massese è in forma

Chiudere l’anno e il girone di andata nel modo migliore. Con questi obiettivi la Zenith Prato si prepara alla delicata sfida casalinga in programma oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 14.30 al "Chiavacci" di via del Purgatorio) contro la Massese. Sarà il recupero della nona giornata di andata del girone A di Eccellenza, rinviata a causa dell’alluvione. I bluamaranto arrivano a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo di tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime tre partite e forti del quarto posto raggiunto in classifica generale a quota 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 19 gol segnati e 11 subiti).

La Massese, però, è avversario tutt’altro che da sottovalutare: attualmente si trova a quota 17 punti, a metà del tabellone generale (4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 9 gol fatti, ma solo 10 subiti), ma ha un organico di tutto rispetto per la categoria, con giocatori importanti in ogni reparto, che sta rendendo al di sotto delle aspettative estive. "Affrontiamo una squadra che in partenza era data fra le 5 favorite per la vittoria del campionato. Non hanno probabilmente ancora trovato mai la giusta quadratura del cerchio, ma nel mercato hanno cambiato qualcosa e sono comunque una squadra temibile con delle grandissime individualità, che in questo momento sembra aver trovato slancio e fiducia – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato (foto) –. Sarà probabilmente una gran bella partita, contro una delle formazioni che, come noi, sta attraversando un ottimo momento di forma in campionato". Tutti a disposizione e in queste ore è arrivato un rinforzo: Leonardo Mariani, classe 2002, ex difensore centrale della Colligiana.