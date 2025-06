Phoenix 2012 trionfa ai rigori nel campionato Uisp 2024-25

Solo i calci di rigore hanno decretato il vincitore del campionato di calcio Uisp 2024-25. E ad aggiudicarsi il trofeo al termine di una tiratissima finale è stato il Phoenix 2012, squadra che era stata la rivelazione del turno di semifinale, nel quale aveva avuto la meglio sui favoritissimi del Kickers Narnali. Il Phoenix 2012 ha avuto la meglio sul Signa 2007 al termine di una partita spettacolare ed in cui i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2.

Il primo tempo è stato dominato dal Signa 2007, grazie ai gol di Coli e Vanaria. Poco prima dell’intervallo, il Phoenix 2012 ha accorciato le distanze con Spatafora. Le squadre sono andate al riposo sul punteggio di 2-1 per il Signa 2007. Nella ripresa sono stati i Phoenix a prendere in mano il gioco, anche grazie all’espulsione per doppia ammonizione subìta dal Signa 2007. Ma ad un quarto d’ora dalla fine è proprio il Signa 2007 ad avere l’occasione per chiudere il match: Maguette si invola, salta due difensori, ma a porta vuota calcia fuori. Così, a un minuto dal termine, Acciaioli firma il pareggio per il Phoenix 2012, portando la sfida ai calci di rigore.

Dal dischetto è proprio il Phoenix 2012 a dimostrarsi più freddo e preciso, mentre il Signa 2007 sbaglia il rigore decisivo. "Siamo un grande gruppo, non abbiamo mai mollato – è il commento dell’allenatore dei Phoenix 2012, Paolo Nucciarelli –. Abbiamo riacciuffato il pareggio in extremis e poi, ai rigori, siamo stati più bravi. Un grande plauso ai miei ragazzi, che hanno dato tutto, ma anche agli avversari, che si sono dimostrati fortissimi e hanno venduto cara la pelle".

Massimiliano Martini