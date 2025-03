Trail della Valbisenzio, la 12esima edizione si corre domenica 30 marzo

Prato, 25 marzo 2025 – Domenica 30 marzo torna il trail della Val Bisenzio.

La Banda dei Malandrini è pronta a regalare ai partecipanti un’esperienza unica lungo un percorso rinnovato, tecnico e veloce. Per gli amanti delle sfide estreme, il "TVB Wild", con partenza alle 7, offrirà un’avventura senza pari: un ultra trail di 54 km e 2.400 metri di dislivello positivo, che condurrà gli atleti alla scoperta della suggestiva riserva dell'Acquerino di Cantagallo.

Per chi desidera una distanza più contenuta ma comunque impegnativa, il "TVB Classic", con i suoi 20 km e 1.000 metri di dislivello positivo, partirà alle 9, attraversando, come da tradizione, la splendida zona del Monteferrato. Infine, per chi vuole godersi la giornata senza l’assillo del cronometro, sarà possibile partecipare a una camminata panoramica ludico-motoria di 16 km con 800 metri di dislivello, perfetta per immergersi nella natura con tranquillità.

Servizio fotografico a cura di ETS Regalami un sorriso.