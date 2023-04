Titolo regionale per Desirée Cocchi

La copertina è per Desirèe Cocchi (foto), confermatasi campionessa toscana. Ma l’atleta-allenatrice della Primavera (da tempo supporta la sorella Candida nel ruolo di tecnico) non è stata l’unica tesserata del club pratese a salire sul podio, nell’ambito del campionato regionale obbligatori di pattinaggio chiusosi pochi giorni fa a Maliseti. Una manifestazione che si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Giovanni Capacci, storico dirigente scomparso di recente. E che ha visto anche Mattia Danesi e Camilla Lenzi salire sul gradino più alto del podio, nelle rispettive categorie. Medaglia d’argento per Lorenzo Bibbiani Di Lauro, Siria Parisi, Greta Cateni e Niccolò Mariotti, mentre Giulia Giannelli, Angela Costantino e Giada Maniaci hanno ottenuto il bronzo. Hanno partecipato anche anche Violante Nanna, Michela Castaldo, Matilde Marino, Giulia Biagini, Mariachiara Ruggeri, Emma Bencini, Lucrezia Loguercio, Claudia Santoni e Fiammetta Trinci.