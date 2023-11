Tennis, Lucrezia Stefanini sogna il titolo mondiale con l'Italia

Prato, 10 novembre 2023 - La Nazionale femminile di tennis è impegnata nella Billie Jean King Cup, che sta svolgendosi in Spagna. E nell'Italia che proprio domani alle 10, a Siviglia, si giocherà l'accesso alla finalissima del torneo contro la Slovenia, c'è anche un po' di Prato: si tratta di Lucrezia Stefanini, che ha ormai consolidato il suo status di tennista di livello internazionale. L'atleta di Carmignano ha evidenziato una crescita tecnica notevole, nel corso della stagione: era riuscita ad approdare nel tabellone principale sia a Wimbledon che agli Australian Open, aggiudicandosi anche due tornei svoltisi rispettivamente in Tunisia e in Francia. Prestazioni che le avevano garantito anche l'ingresso fra le migliori cento tenniste del mondo, nel ranking WTA. E se nel frattempo ha perso qualche posizione, resta comunque nel gotha del tennis tricolore e la sua presenza nella selezione nazionale diretta da Tathiana Garbin non è affatto una sorpresa. Dopo aver ben figurato nella precedente fase di qualificazione, l'Italtennis ha iniziato con il piede giusto anche la fase a gironi di questa edizione del campionato mondiale: dopo il 2-1 inflitto due giorni fa alla Francia, ieri è arrivato il 3-0 alla Germania. Due successi che hanno garantito a Stefanini e compagne il passaggio in semifinale. E l'obiettivo diventa a questo punto quello di battere anche le slovene ed aggiudicarsi il pass per la finale, per sognare poi quel titolo mondiale che manca dal 2013.

G.F.