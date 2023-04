Team Soudal a forza dieci Rosa e Fernandez super

In un inizio di stagione splendido, Massimo Rosa e lo spagnolo Victor Fèrnandez hanno portato il conto dei successi del Team Soudal Montemurlo a quota 10. Quattro sono state infatti le vittorie con Massimo Rosa e Victor Fernàndez, che hanno brillato in grande stile in Spagna nella Girona MTB Singletrack e nella Al-Andalus Bike.

"L’obiettivo era fare un buon allenamento in vista dei prossimi appuntamenti – afferma Rosa –. Nella tappa regina ho trovato uno dei percorsi più duri mai fatti in carriera. Ho voluto fare io il passo per vedere cosa succedeva, probabilmente anche gli altri erano al limite e siamo rimasti in quattro, poi purtroppo ho forato e ho portato a casa un buon podio e la classifica generale".

Victor Fernàndez ha vinto invece le due tappe della Al-Andalus Bike Challenge e la classifica finale. Due tappe brevi, la Flash Stage 25 chilometri e la Media Maratòn di 45 attraverso la Sierra de Càrtama, in cui Fernàndez ha sempre puntato alla vittoria come obiettivo principale, dimostrando il suo ritorno a livelli alti dopo l’infortunio.

Per la formazione pratese, dunque, un grande inizio di stagione, caratterizzato da tanti successi in serie e dalla voglia di migliorarsi ancora.

Antonio Mannori