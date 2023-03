Spinetti gol e il sogno continua Il Poggio a Caiano vince di misura

Basta un gol di Spinetti per fare proseguire il sogno regionale dei Giovanissimi del Poggio a Caiano. I medicei vincono anche sul terreno di gioco del Lanciotto Campi Bisenzio, di misura, per 1-0 e mantengono cinque punti di vantaggio sui rivali del Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Quest’ultimi avevano un match complicatissimo al Rossi contro lo Sporting Arno, ma sono riusciti a spuntarla nel migliore dei modi, imponendosi 2-0. Le reti sono state siglate da Vito e Duro, che così mantengono vivo il sogno di acciuffare la capolista. Ricordiamo che da disputare c’è ancora lo scontro diretto. Tagliate fuori dalla corsa per il titolo Fortis Juventus e Folgor Calenzano, staccate di tredici e sedici punti dal Poggio a Caiano. Nel prossimo turno, la capolista giocherà in casa al Martini contro la Sales, mentre il Csl Prato Social Club sarà di scena a Montespertoli. Passando agli Allievi regionali, il Csl Psc cade sul terreno di gioco dello Sporting Arno col punteggio di 2-1. I locali sono in corsa per il titolo con la Folgor Calenzano, ma i biancazzurri non hanno sfigurato, sfiorando il pareggio. In classifica i lanieri sono sesti.