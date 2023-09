Sibe, buonissima la prima. In 5 segnano a doppia cifra

BASKET

Buona la prima stagionale alle Toscanini per la Sibe Prato. I Dragons nel secondo turno di Coppa Toscana superano 79-71 una squadra candidata alla vittoria finale della Serie C come US Livorno. Dopo l’amichevole di venerdì a Quarrata e una settimana di intenso lavoro per arrivare a una condizione atletica ottimale, la Sibe sfodera una prova corale di livello con 5 giocatori in doppia cifra, 14 assist di squadra, 30 rimbalzi. Partenza siderale per i pratesi, che nel primo quarto macinano ben 24 punti staccando Livorno di oltre 10 (24-12). Nel secondo quarto arriva il ritorno dei labronici, con la Sibe che però risponde colpo su colpo arrivando all’intervallo lungo sul 40-32.

Al rientro in campo, la gara si fa più equilibrata, con Livorno che rientra decisamente in corsa per il passaggio del turno e chiude all’ultima sosta mettendo il naso avanti (54-56). Nel quarto finale Prato resta lucida: attacca la zona molto bene e continua a muovere la palla. Negli ultimi 4 minuti del spallata decisiva 10-2, con 2 triple di Salvadori e un jump di Berni e Pacini che chiude il match. Ecco il tabellino pratese: Berni 11; Manfredini 10; Smecca 1; Staino 2; Pacini 7; Magni 12; Salvadori 13; Artioli; Casella 20; ne: Sangermano, Settesoldi; Rosati. Allenatore Pinelli.

L.M.