Serie D, il Prato rialza la testa: Progresso battuto 0-3

Castel Maggiore (Bologna), 8 ottobre 2023 – Serviva un successo soprattutto per il morale, ancor prima che per la classifica. Ed è arrivato: il Prato targato Raffaele Novelli ha superato in trasferta il Progresso, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie D 2023/24. Un 3-0 convincente, quello ottenuto a Castel Maggiore (a pochi chilometri da Bologna) che dovrebbe se non altro contribuire a rasserenare gli animi. I biancazzurri sono riusciti ad andare in vantaggio già al quarto d'ora, grazie ad un rasoterra chirurgico di capitan Cela. E prima dell'intervallo, Addiego Mobilio è riuscito a raddoppiare, raccogliendo un suggerimento di Gemignani. Una partita ormai indirizzata sui giusti binari, con Cela capace di calare il tris in pieno recupero su assist di Gori e di completare la doppietta personale. Si tratta del secondo successo in campionato, che permette al sodalizio biancazzurro di salire in decima posizione nel girone D, a quota 7 punti. Coach Novelli ha però già avvertito i suoi: il lavoro da fare non mancherà. "Sono certamente soddisfatto per quel che riguarda il risultato e gli aspetti positivi - ha premesso - serve però maggior compattezza sotto altri punti e dobbiamo soprattutto crescere come mentalità. Quando l'intensità si abbassa ad esempio, tendiamo a rimettere in gioco i nostri avversari e ciò rappresenta sicuramente un aspetto da correggere. E' però vero che siamo agli inizi: possiamo e dobbiamo migliorare ancora".

G.F.