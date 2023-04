Serie C Gold, ko per la Sibe E la classifica scivola via

Sibe in silenzio stampa dopo la sconfitta per 80-74 in Serie C Gold contro Mens Sana Siena. Il ko fa rimanere a quota 38 punti i pratesi, che scivolano in quarta posizione assieme a Abc Castelfiorentino, con davanti la capolista Basket Cecina a 44 punti e il duo composto da Olimpia Legnaia e Spezia Basket a quota 40. Nella prima parte di gara è netto il predominio della formazione di coach Pinelli, che chiude il primo quarto avanti 20-14 e arriva all’intervallo lungo con un rassicurante 43-37, grazie alle ottime percentuali al tiro fatte registrare dalla lunga distanza. I senesi, però, con la consueta tenacia restano aggrappati al match e la partita ancora non è chiusa all’intervallo lungo. Nel terzo quarto, infatti, al rientro dagli spogliatoi, l’inerzia del match cambia e il vento gira a favore della Mens Sana, che accorcia il divario, fino al pareggio nel finale di terzo quarto (55-55). All’inizio dell’ultimo parziale la formazione ospite addirittura passa in vantaggio e lo difende con le unghie e con i denti fino alla sirena finale, malgrado i tentativi locali. La precisione dalla lunetta nel finale spalanca ai senesi le porte dei play off e lascia tanto amaro in bocca in casa Sibe, soprattutto per alcune decisioni arbitrali assai controverse, che hanno inevitabilmente condizionato il risultato. Ecco il tabellino dei Dragons: Danesi A. 21, Magni 11, Mascagni 10, Staino 9, Salvadori 9, Manfredini 5, Smecca 5, Pacini 4, Navicelli, Pinelli G. n.e., Sanermano n.e., Meti n.e., All. Pinelli M.

L.M.