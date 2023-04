Roubaix stregata: brutta frattura per Guazzini

E’ davvero stregata la Parigi-Roubaix per Vittoria Guazzini. Dopo la caduta nel 2021 durante lo svolgimento della classica del pavé con la frattura della caviglia, ecco la caduta durante l’allenamento sulle strade della gara francese a quattro giorni dalla competizione in programma sabato prossimo 8 aprile. Durante la ricognizione della Parigi-Roubaix organizzata dalla FJ Suez (il team francese per il quale corre la pluricampionessa di Poggio a Caiano), Vittoria Guazzini è stata vittima di una brutta caduta nei dintorni di Roubaix. Subito assistita dai vigili del fuoco di Roubaix e curata dal personale medico dell’ospedale locale, la campionessa del mondo a cronometro Under 23, è stata sottoposta a risonanza magnetica il cui verdetto è stato pesantissimo. Vittoria ha riportato infatti una frattura del bacino. "Purtroppo – si legge in un comunicato del suo team - non sarà in gara alla Parigi-Roubaix ma soprattutto sarà indisponibile a tempo indeterminato. Questa è una perdita pesante per il team che assicura a Vittoria tutto il suo sostegno e le augura una pronta e completa guarigione". Vittoria dall’ospedale della cittadina francese dove si trova ricoverata ha twittato: "Evidentemente la Roubaix non è la mia gara, sono venuta qui due volte e per due volte mi sono rotta qualche osso. Mi spiace non essere con la squadra sabato ma sono sicura che le mie compagne saranno protagoniste". L’atleta di Poggio a Caiano teneva particolarmente alla classica monumento di sabato, aveva un conto in sospeso con la "Rubè" dopo quanto successo due anni fa. Ci pensava da tempo, si era preparata con scrupolo, la condizione era ottima, come aveva dimostrato nelle ultime gare disputate su strada. Lo aveva dichiarato anche prima di partire per la campagna nel nord-Europa. "Le classiche sul pavé mi sono sempre enormemente piaciute ed in particolare ho sempre sognato la Parigi-Roubaix che considero la regina tra le gare in linea. Ho fatto di tutto per prepararmi bene". Ed invece purtroppo ancora una volta questa splendida campionessa deve rinunciare al sogno di essere protagonista nella classica francese. Un brutto incidente che pregiudicherà l’attività anche su pista e come recita il comunicato del suo team non è possibile al momento stabilire quanto Vittoria Guazzini dovrà restare inattiva prima di tornare ad allenarsi e soprattutto alle gare.

Antonio Mannori