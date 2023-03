Rally storico di Prato salta l’edizione 2023

Salta l’appuntamento con il Rally Storico Città di Prato. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, che si sarebbe dovuta tenere fra Prato e la Val Bisenzio nel weekend del 29 e 30 aprile è stata annullata nella giornata di ieri per difficoltà organizzative. Pistoia Corse Sport e l’associazione Sport e Motori non sono infatti riuscite a trovare la copertura economica per la prova di campionato. "Il motivo dell’annullamento è dovuto al mancato rinnovo del sostegno del main sponsor, risorsa indispensabile a coprire le spese organizzative dell’evento – spiegano -. Una difficoltà che non è stato possibile risolvere nei tempi tecnici necessari al fine di poter mettere in moto la complessa macchina organizzativa della gara". La prova, dopo la buona riuscita dell’anno scorso, si sarebbe estesa oltre i 250 chilometri del 2022 (di cui 70 di prove speciali). La partenza era stata confermata da piazza del Mercato Nuovo, mentre le frazioni toccate di Vernio e Cantagallo sarebbero aumentate. Tutte le previsioni organizzative però sono saltate, rinviando l’appuntamento al 2024. "L’organizzazione ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, sino ad oggi si sono prodigati con il proprio lavoro e la propria passione per dare vita alla seconda edizione della gara" aggiungono Pistoia Corse Sport e l’associazione Sport e Motori. A entrare maggiormente nel dettaglio dell’accaduto è Riccardo Baccetti, anima del rally cittadino, nonché fra i principali promotori della manifestazione. "Siamo andati avanti fino a quando abbiamo potuto – dice -. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che non c’erano più i tempi tecnici per allestire la corsa. E’ un dispiacere perché l’anno passato avevamo gettato le basi per un percorso che poteva durare nel tempo. Purtroppo la realtà è che diventa sempre più complicato trovare sponsor in periodi complicati come questo. Ma comunque non molliamo, l’anno prossimo, partendo per tempo, ci riproveremo"

Sdb