Problemi di sponsor, salta il Rally Storico Città di Prato

Prato, 20 marzo 2023 – Niente Rally Storico Città di Prato: salta la seconda edizione. Ne danno notizia Pistoia Corse Sport e As Sport e Motori. L’appuntamento era atteso per il 29 e 30 aprile, primo appuntamento del Trofeo Rally di 3a zona.

"Il motivo dell’annullamento è dovuto al mancato rinnovo del sostegno del main sponsor, risorsa indispensabile a coprire le spese organizzative dell’evento. Una difficoltà che non è stato possibile risolvere nei tempi tecnici necessari al fine di poter mettere in moto la complessa macchina organizzativa della gara. L’organizzazione ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, sino ad oggi si sono prodigati con il proprio lavoro e la propria passione per dare vita alla seconda edizione della gara”, spiegano in una nota.