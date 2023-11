Prima e seconda categoria. Jolo, assalto alla vetta. Montemurlo: è derby

La decima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è ormai alle porte: il calcio d’inizio è fissato per le 14,30 odierne. Nel girone C di Prima Categoria, lo Jolo tenterà l’assalto alla vetta, ma dovrà espugnare il campo della Sancascianese. Allo stesso modo, il C.F. 2001 potrebbe agganciare la zona playoff, a patto di sfruttare il fattore-campo per battere il Quarrata. Il CSL Prato Social Club attende il Banti Barberino, partendo con i favori del pronostico. Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly capolista del girone E è pronto a ricevere il Chiesanuova, con l’obiettivo di mantenere il primato. Il Prato Nord tenterà di rialzarsi contro la Virtus Montale, mentre Galcianese – La Querce metterà di fronte due formazioni in cerca di rivalsa. Gli ospiti, in particolare, si presentano con un nuovo allenatore: toccherà a Valter Ballini dare una scossa. Nel girone F, la Pietà 2004 prima della classe andrà a Firenze per misurarsi con la Virtus Rifredi. E il Tavola sogna le zone nobili della classifica. Il Vernio sarà di scena nella tana dell’Eurocalcio, mentre il Mezzana aspetta la Laurenziana.