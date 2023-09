Prato Social Club, partenza con una rimonta. E lo Jolo concede il bis: vittoria sul Cerbaia

Dopo il debutto in Coppa Toscana nelle scorse settimane, le compagini di Prato e provincia impegnate in prima e seconda categoria hanno esordito ieri anche in campionato. Qualcuna può esultare, altre invece non ancora: di certo gli spunti sui quali lavorare non mancheranno.

Partiamo dal girone C dalla prima categoria. La prima giornata della nuova stagione delle formazioni pratesi si è chiusa con due vittorie e un pari. Può fa festa innanzitutto il CSL Prato Social Club, capace di vincere in rimonta sul campo del Gambassi: Montaina, Attucci e Cristiani (quest’ultimo su rigore) hanno griffato il 3-1 finale sui padroni di casa.

Anche lo Jolo è stato capace di ribaltare il risultato, con Bellandi e Biagioni che hanno firmato il 2-1 interno sul Cerbaia. Nel C.F. 2001 brilla la stella di Giacomo Giovanchelli: l’ex capocannoniere della seconda (ai tempi del Montale) ha messo a segno la doppietta che ha permesso agli uomini di coach Filippo Ermini di pareggiare nella tana della Sancascianese (2-2).

Scendendo in seconda categoria, nel girone E fa bottino pieno solo la Galcianese, dopo il 2-0 esterno contro il Montale Pol.90 Antares. Il Montemurlo Jolly ha pareggiato per 1-1 in casa con il Montalbano Cecina e La Querce ha ottenuto il medesimo riscontro sul terreno di gioco dell’Atletico Casini Spedalino.

Nel girone F, il segno "X" è stato di gran lunga il più ricorrente. Pollice alzato però per il Vernio (che ha regolato a Campi Bisenzio il Daytona alla luce del 3-2 finale) e per il Mezzana, vittorioso tra le mura amiche dopo il 3-1 contro l’Eurocalcio Firenze.

Sorride a metà invece il Prato Sport, con Doni che ha realizzato il gol dell’1-1 casalingo con il Santa Maria. Anche il Poggio a Caiano ha pareggiato a Sesto, contro i locali, con lo stesso punteggio.

Due infine gli incontri che si sono chiusi a reti inviolate: la Pietà 2004 non è riuscita a far valere il fattore-campo contro il Doccia, mentre la Virtus Comeana di Gravante ha strappato un buon punto esterno alla Virtus Rifredi.

Battuta d’arresto invece per il Tavola, chiamato subito a rialzarsi dopo aver perso per 2-1 contro la Laurenziana. Il tempo per recuperare comunque non mancherà di certo.

Giovanni Fiorentino