Prato si congeda col sorriso Teramo sconfitto nettamente

La Pallamano Prato chiude la stagione 2022-23 con una rotonda vittoria (28-20) ai danni del già retrocesso Lions Teramo, guidato in panchina da un grande ex dell’AlPi Prato degli scudetti, Settimio Massotti. La squadra allenata da Massimo Randis, che aveva messo al sicuro la propria permanenza nella serie A2 maschile nel turno precedente alla sosta pasquale, si è dunque congedata al meglio dai propri sostenitori, ottenendo al PalaKeynes una vittoria rotonda, frutto di una prova senza sbavature. Grande protagonista di questa partita il solito capitano Carlo Liccese, anche stavolta in doppia cifra e quinto nella classifica finale dei marcatori del girone con ben 193 reti segnate nell’arco di questo campionato. Per quanto riguarda invece la graduatoria finale del girone B della serie A2 maschile, la Pallamano Prato ha terminato la sua avventura in quart’ultima posizione in compagnia del Parma con 16 punti all’attivo, con ben 8 lunghezze di vantaggio sullo stesso Lions Teramo, penultimo e retrocesso in serie B insieme al Prestiter Pescara, che ha chiuso all’ultimo posto. Il campionato invece è stato vinto nettamente dal Macagi Cingoli. Ecco il tabellino. PALLAMANO PRATO: Gi. Messeri, Morini 2, Liccese 12, Francalanci 4, Gnip 1, Balò, Pukri 1, Pozzi 1, Ga. Messeri 1, Al. Fratini 4, Nieri, Mocellin 2, Pasquini. All.: Randis.

LIONS TERAMO: Di Battista 6, Cinelli 3, D’Argenio, Misantone 2, Michini 3, Addazi, Ciutti, Di Salvo 3, Cialini, Flammini, Reginaldi 3. All.: Massotti.