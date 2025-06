Prato School Cup, il torneo va al Dagomari: battuto il Buzzi ai rigori

Prato, 12 giugno 2025 - A fare festa nella finalissima Gold della Prato School Cup è il Dagomari, che vince il torneo battendo nell’atto conclusivo il Buzzi, al termine di una partita – quella andata in scena sul terreno di gioco del campo sportivo “Bruno Chiavacci” – tiratissima e decisa solo ai calci di rigore. Dopo l’1-1 maturato nei regolamentari per via delle reti di Tassi (Buzzi) e di Mari (Dagomari), i tiri dal dischetto premiano la formazione dell’istituto superiore di via di Reggiana, che si impone 5-3. Dagli 11 metri vanno a bersaglio Bigazzi, Mari, Guizzaro e Kola, mentre per la squadra di viale della Repubblica segnano solamente Gori e Carlesi. Il Dagomari completa così un percorso iniziato con il secondo posto nel girone A, proprio alle spalle del Buzzi, e proseguito con il successo di misura in semifinale ai danni del Datini.

Oltre al Dagomari, a sorridere è anche l’organizzatrice della manifestazione, ossia l’Asd Scuole Sportive, nuova realtà locale impegnata nella promozione dello sport tra giovani come strumento di crescita personale e comunitaria, affiliata all’ente di promozione sportiva Msp di Prato. Nel corso della competizione, durata un mese, sono stati coinvolti tanti ragazzi fra giocatori e spettatori. Spettatori che, per la finale Gold, sono accorsi in centinaia.

Per quanto concerne invece la finale Silver, è il Marconi ad aggiudicarsela a causa del ritiro da parte del Datini. Come gli studenti del Dagomari, anche quelli dell’istituto superiore di via Galcianese sono stati premiati nella serata conclusiva del torneo.