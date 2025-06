Prato per la vita, la tappa Kepos

Prato, 11 giugno 2025 – Prosegue con successo il circuito podistico "Prato per la Vita", che ha fatto tappa presso la sede della Kepos, in via Arcangeli 2 a Prato. La struttura, da anni punto di riferimento per i servizi socio-educativi rivolti a persone con disabilità, dall’infanzia all’età adulta, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Sono stati circa 150 i partecipanti che, con partenza libera a partire dalle ore 19, hanno preso parte alla camminata lungo un percorso presidiato dai volontari. Il format della manifestazione, ideato e coordinato dalla UISP di Prato in collaborazione con le società podistiche locali, prevede ogni settimana una nuova location, promuovendo la pratica sportiva e il senso di comunità. La formula, ormai collaudata, prevede una quota di partecipazione di 2 euro. Il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a due importanti realtà del territorio: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Vagamonti APS, associazione che si occupa di sostenere persone affette da deficit motori, sia temporanei che permanenti.

Due i percorsi proposti: uno più lungo di circa 8-9 km e una mini camminata di 4-5 km, adatta a tutti. Il prossimo appuntamento con “Prato per la Vita” è fissato per mercoledì 12 giugno a Viaccia, mentre la tappa conclusiva si terrà il 19 giugno presso l’ex Ippodromo di Prato. Servizio fotografico a cura della ETS "Regalami un Sorriso".