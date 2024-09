Prato, l'esordio in casa è a reti bianche: con il Lentigione finisce 0-0

Prato, 15 settembre 2024 - Prato e Lentigione non si fanno male nella seconda giornata del girone D di serie D. Allo stadio Lungobisenzio finisce 0-0: con questo risultato entrambe le compagini salgono a quota 4 punti in classifica.

Più propositivo la truppa di mister Cassani in avvio di partita: ci provano Babbi e Pastore, ma senza inquadrare il bersaglio grosso. Il Prato fatica a pungere e a rifornire le due punte. E allora al 16' Limberti tenta di mettersi in proprio, scagliando verso Gasperini la prima conclusione dei suoi: l'estremo difensore ospite non si fa sorprendere.

Il match non decolla dal punto di vista della spettacolarità e di particolari emozioni non se ne vivono. Al 30' è Battistello a farsi vedere sugli sviluppi di un angolo: il suo colpo di testa è alto. Interessante la ripartenza laniera che al 35' libera in area avversaria Marino (servito da Romairone), che impegna Gasperini.

Passano due giri di lancette e stavolta l'occasione ce l'hanno i biancorossi con Battistello, la cui zuccata viene salvata da Fantoni, e Martini, che di testa non centra la porta. Da calcio piazzato i reggiani fanno paura: capitan Nava viene imbeccato su punizione, ma Fantoni è di nuovo attento. All'intervallo quindi il punteggio è ancora 0-0.

Dagli spogliatoi esce un Prato apparentemente più deciso. Al 50' un bel recupero di Remedi consente a Rossi di crossare per Magazzù, che spedisce la sfera sopra la traversa. Ancora Rossi in evidenza quattro minuti dopo con un destro dalla distanza che termina sul fondo non di poco. Ridolfi si gioca i primi cambi, togliendo Magazzù e D'Amato, e inserendo Moreo e Preci. I minuti trascorrono e il risultato continua a non sbloccarsi.

Al 75' rischia grossissimo Rossi, già ammonito, che entra fuori tempo su un avversario: l'arbitro lo grazia e Ridolfi lo sostituisce, dando spazio a Marigosu. I biancazzurri tornano a farsi pericolosi all'89', quando il traversone di Marigosu per pochissimo non imbecca l'inserimento di Marino. L'ultimo squillo dell'incontro è ancora del numero 24 dei lanieri, la conclusione viene bloccata da Gasperini. Al Lungobisenzio il match finisce senza vincitori e vinti.

Prato-Lentigione 0-0

Prato (3-5-2): Fantoni; Matteucci, Conson, Diana; Limberti (dall'86' De Ferdinando), Rossi (dal 75' Marigosu), Marino, Remedi, D'Amato (dal 62' Preci); Magazzù (dal 59' Moreo), Romairone. A disposizione: Ricco, De Ferdinando, Videtta, Perugi, Marigosu, Girgi, Moussaid. All. Ridolfi.

Lentigione (3-4-2-1): Gasperini; Martini (dal 73' Lombardi), Nava, Gobbo; De Marco, Sabba, Battistello, Alessandrini; Nappo (dal 65' Masetti), Pastore; Babbi. A disposizione: Delti, Cortesi, Pari, Nanni, Bocchialini, Grammatica, Grieco. All. Cassani. Arbitro: Gianluca Cipriano della sezione di Torino, coadiuvato da Gabriele Fracasso e Domenico Manzari.

Note: Ammoniti De Marco, Rossi, Remedi, Limberti, Battistello. Spettatori 500. Recupero 1' pt, 5' st.