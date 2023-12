Prato, l’attacco è corto. Sadek per il centrocampo

Tutto tace. Dopo la risoluzione consensuale con Giuseppe Tedesco, il terzo attaccante, dopo Mobilio e Marangon, fra quelli confermati o tesserati in estate, ad aver lasciato il Lungobisenzio, ancora non si sa niente di eventuali nuovi arrivi. Eppure il reparto offensivo risulta sempre più "vuoto", anche in termini numerici, considerato l’infortunio di Gori. Si era tanto vociferato di un forte interessamento per Moreo, ma al momento non si hanno sviluppi. Il colpo il Prato l’ha fatto ionvece a centrocampo: dall’Imolese è arrivato Youssef Sadek, 24 anni, tesserato fino a giugno. Altre voci riguardano una vecchia conoscenza come Gargiulo, attualmente in forza al Certaldo, ma anche Sergio Felipe Ramos Silva, classe 1996 che ha risolto il suo contratto con il Casarano, ma sul quale si è scatenata mezza serie D, fra cui Bitonto e Gravina. La vittoria di domenica scorsa, ottenuta contro il quotato Lentigione, ha restituito fiducia all’ambiente, anche se i 19 punti in classifica non fanno certo dormire sonni tranquilli alla compagine allenata da Raffaele Novelli. Il margine sulla zona play out è di appena un punto, con Sammaurese (18 punti) e San Giuliano City (16 punti) che hanno vinto a loro volta, rispettivamente contro Mezzolara (terzultimo a quota 12) e Fanfulla. Di positivo c’è che il Progresso è rimasto a quota 16.

L.M.