Prato, la Juniores nazionale affronta il Carpi. L’obiettivo è mantenere la testa del girone E

Dopo aver sbancato il campo dell’Aglianese, all’esordio,

la Juniores nazionale del Prato domani torna in campo per il debutto fra le mura amiche, individuate dalla società del presidente Commini nel Parrocchiale di Mezzana. Il fischio d’inizio è fissato alle 16 quando la truppa di Ridolfi ospiterà il Carpi. Il match vede i lanieri partire con il pronostico a favore sia per il 2-0 rifilato nel derby all’Aglianese con gol di Licciardello e Moussaid, che per la partenza da scordare degli emiliani. Il Carpi in casa ha perso 5-1 nel derby contro il Piacenza, con il solo Martignoni a salvare l’onore con il gol della bandiera. Per il resto una partita a senso unico, con gli ospiti a passeggiare con i gol di Bassanini e Calegari e la tripletta di Corbari. Il Prato ha una ghiotta occasione per centrare la seconda vittoria e confermarsi in vetta inviando subito un messaggio di forza alle rivali del girone E. Gli altri match in programma domani: Borgo San Donnino - Ravenna, Corticella - Lentigione, Imolese - Mezzolara, Piacenza - Victor San Marino, Pistoiese - Sammaurese, Progresso - Forlì, e United Riccione - Aglianese.