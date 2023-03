Prato, ennesima sconfitta La capolista è proibitiva

Ecocity Genzano

11

Prato Calcio a 5

2

ECOCITY GENZANO: Chinchio, Gastaldo, Fusari, Fornari, Guedes, Lukaian, Felipinho, Achilli, Lo Cicero, Suazo, Batella, Magurno. All.: Angelini.

PRATO : Giannattasio, Soto, Pinzi, Luis Garcia, Piccioni, Lucchesi, Angelillis, Cellini, Brunetti, Del Greco, Buti. All.: Bearzi.

Arbitri: Sallese (Vasto) e Buzzacchino (Taranto); crono Galatà (Perugia).

Marcatori: pt 0’51’’ Fusari (EG), 1’54’’ Piccioni (P), 8’31’’ Lukaian (EG), 10’44’’ Guedes (EG), 17’20’’ Batella (EG); st 3’34’’ Suazo (EG), 4’28’’ Guedes (EG), 5’19’’ e 5’37’’ Fusari (EG), 16’25’’ Piccioni (P), 16’46’’, 17’19’’ e 17’42’’ Guedes (EG)

La trasferta in casa della capolista Ecocity Genzano, come si temeva alla vigilia, si conferma sul campo proibitiva per il Prato Calcio a 5, sepolto sotto un eloquente 11-2. Il più classico dei testa-coda non lascia scampo a Bearzi ed ai suoi, che incassano l’ennesima sconfitta di una stagione in cui, fuori casa, finora non è arrivato nemmeno un punto. I biancazzurri, a quattro giornate dalla conclusione della regular season, restano dunque all’ultimo posto con soli 4 punti all’attivo, ma le distanze – e con queste le speranze di salvezza – dal Città di Massa penultimo a quota 9 fortunatamente non variano neppure dopo questo ventiseiesimo turno del girone B di serie A2 maschile: i ‘cugini’ toscani sono stati infatti battuti in casa per 4-2 dal Cus Molise.

Massimiliano Martini