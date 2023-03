Prato, derby col Real Forte In palio ci sono punti d’oro

Il ritorno in campo si avvicina. Dopo la sosta per il "Torneo di Viareggio", domenica prossima ripartirà il campionato di serie D. Il Prato ospiterà, a partire dalle 15, il Real Forte Querceta al Lungobisenzio. Guardando la classifica, con i biancazzurri fermi a 42 punti dopo il ko incassato contro il Corticella, e la formazione ospite a quota 44 dopo il successo casalingo ottenuto contro il Forlì, si capisce come questo sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto per evitare la zona play out, oltre che un derby. La griglia maledetta in questo momento è tornata pericolosamente vicina, visto che il Mezzolara, ultima formazione attualmente coinvolta negli spareggi salvezza, si trova a 40 punti. In casa Prato arrivano buone notizie dall’infermeria, dove sembrano assolutamente recuperati sia Bassano che Sciannamè. Entrambi dovrebbero accomodarsi almeno in panchina, pronti a dare il loro contributo eventuale a partita in corso. Dovrebbe farcela anche Diallo, che aveva avuto problemi a causa di un infortunio nei giorni scorsi. Non ci sarà, invece, sicuramente Nicoli, che è ancora alle prese con un problema muscolare, e non ci sarà nemmeno l’infortunato Angeli. Il match di andata, purtroppo, è rimasto tristemente nella memoria di tutti i tifosi per l’errore commesso con i cambi, che ha reso vana la vittoria ottenuta sul campo, facendo perdere punti ai biancazzurri.

L. M.