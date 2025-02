Calcio, Diamanti inizia la stagione da tecnico e rende omaggio al nonno

Prato, 10 febbraio 2025 - Si è ritirato ormai due anni fa, chiudendo una carriera da fantasista iniziata a Novara in un pomeriggio del lontano 2000 con la maglia del Prato (nell'allora Serie C2). E adesso, Alessandro Diamanti è pronto ad iniziare la sua seconda stagione da allenatore: dopo esser stato confermato alla guida della formazione giovanile (l'equivalente della “Primavera”) del Melbourne City, debutterà il prossimo 16 febbraio nel campionato di categoria (ossia il “VPL1”) contro il Bentleigh Greens. “Alino” riparte dal quarto posto dello scorso anno con una squadra rinnovata, visto che alcuni dei migliori giovani da lui lanciati lo scorso anno sono stati promossi in prima squadra. E il club australiano gli chiederà nuovamente di formare nuovi giocatori, anche se dopo i successi pre-stagionali colti contro Hume City, Oakleigh e Heidelberg la dirigenza punta a scalare qualche posizione rispetto al 2024. Il quarantunenne pratese si è insomma calato a pieno titolo nel suo nuovo incarico, che lo ha visto la scorsa estate frequentare anche i corsi di Coverciano. Il suo sogno è di provare anche dalla panchina le gioie provate da giocatore, rimanendo in quell'Australia che gli ha dato le ultime soddisfazioni da calciatore (come la conquista dell'A-League con il Western United, nel 2021/22, da aggiungere al campionato cinese vinto ormai più di un decennio fa con il Guangzhou Evergrande).

Sabato scorso, a Prato, il CSL Prato Social Club ha oltretutto intitolato all'ex-dirigente Rodolfo Becheri, nonno materno di Diamanti, uno dei due nuovi campi in erba sintetica. E pur non potendo essere presente alla cerimonia, Alessandro ha condiviso la propria soddisfazione su Instagram con i propri followers. “A Prato c'è una società in cui mio nonno formava ragazzini inculcando loro i valori giusti – ha scritto, riprendendo un suo pensiero espresso anni fa - questo il segreto per crescere bene, è questo il segreto della felicità”.

G.F.