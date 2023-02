Prato Calcio a 5 domani in campo All’Estraforum c’è lo Shardana

Nel fine settimana in cui riposano entrambe le squadre maschili pratesi che partecipano ai campionati nazionali, a tenere banco è la femminile del Prato Calcio a 5 che domani riceve la visita dello Shardana Futsal per la diciannovesima giornata del campionato di serie A2. Restano invece al palo, come si diceva, sia la maschile del Prato Calcio a 5 in A2, causa il ritiro dal campionato dell’AP Aversa (le altre formazioni del girone B dunque scenderanno regolarmente in campo oggi per disputare la ventiquattresima giornata), che l’Italgronda Futsal Prato, perché il girone C della serie B osserva un turno di sosta. Le biancazzurre allenate da Nicola Giannattasio all’Estraforum Kobilica affronteranno lo Shardana in un confronto importante per ragioni di classifica. Si è infatti allungata la striscia negativa del Prato Calcio a 5, che contro le sarde, già battute a domicilio all’andata con un rotondo 5-0, ha la possibilità di rimettersi in careggiata e accorciare le distanze nei confronti proprio delle avversarie di turno, appostate quattro punti più sopra. Il match avrà inizio alle ore 16.

M. M.